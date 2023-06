Je Beckhamov sin zaradi ljubezni za vedno pokopal nogometno kariero v ZDA?

Romeo Beckham, 20-letni sin nekdanjega vrhunskega nogometaša Davida Beckhama, naj bi se tudi zaradi ljubezni do svojega dekleta, 20-letne Mie Regan, za stalno vrnil v rodno Anglijo in v ZDA opustil nogometno kariero pri Inter Miamiju, klubu svojega očeta.

Romeo Beckham, ki je v ZDA igral za očetov klub Inter Miami II, je obudil romanco z 20-letnim dekletom Mio Regan, ki živi v Angliji, zaradi razmerja na daljavo pa se nista videla dlje časa. Nazadnje se je drugi najstarejši sin slavnih Davida in Victorie Beckham odločil, da bo več časa namenil njunemu odnosu in ne bo dovolil, da bi zaradi razdalje zveza z dekletom trpela.

Romeo velja za tehnično podkovanega nogometaša, nekateri njegov slog igre primerjajo s slogom njegovega očeta, slovitega Davida Beckhama. Foto: Guliverimage

Model in spletna vplivnica Mia, ki si je kariero ustvarila v Združenem kraljestvu, ter profesionalni nogometaš Romeo sta bila sicer v triletni zvezi od leta 2019 do poletja 2022, ko sta se zaradi prenatrpanih urnikov in svojih vzpenjajočih se karier odločila zvezo prekiniti. A že januarja se je z vrnitvijo Romea iz ZDA v Anglijo vse spremenilo in mladi par je obudil svoje ljubezensko razmerje.

Prav zato Romeo namerava v Angliji ostati za stalno. Trenutno kot posojeni nogometaš Inter Miamija igra za B-ekipo angleškega kluba Brentford.

Vir je za angleški časnik Mirror povedal, da se je par lani kljub obojestranskemu trudu za nekaj časa razšel. Toda ko se Romeo vrnil v Združeno kraljestvo kot posojeni nogometaš, je par zvezo obudil in zdaj naj bi jima šlo zelo dobro. Poleg tega naj bi Romeu ponudili, da ostane v Brentfordu, nad čimer naj bi bil navdušen.

Nekateri mediji so po ponovni združitvi mladih zvezdnikov celo ugibali, ali se je par zaročil, saj so na Mijini roki opazili bleščeč prstan. A za zdaj mlada zaljubljenca očitno zgolj uživata v družbi drug drugega in prijateljev.

"Gre za zelo dobrega nogometaša"

Nogometaš je z Brentfordom pred mesecem dni osvojil prvo pomembno lovoriko v članski karieri, in sicer Premier League Cup. Z 2:1 so premagali ekipo Blackburn U-21. Za Romea so nogometni poznavalci povedali, da gre za zelo dobrega nogometaša, a njegovega sloga igre vseeno ne gre primerjati s slogom njegovega očeta Davida, čeprav sta si podoba. "Tukaj je z razlogom, ker mislimo, da je dober igralec, in veseli smo, da smo si ga lahko izposodili," je o mladem nadobudnem nogometašu povedal glavni trener ekipe Thomas Frank.

Prav klubu Inter Miami v ligi MLS, za katerega skrbi nekdanji angleški nogometni zvezdnik in oče Romea David Beckham, pa se bo, potem ko mu je potekla pogodba s Parižani, pridružil Argentinec Lionel Messi. Ali se bo tako Romeu zaradi ljubezni izmuznila priložnost, da bi nekoč zaigral ob boku argentinskega virtuoza?

