Slovenski košarkar v zvezi z zvezdo srbskega šova Zadruga #foto

Vir blizu para je za omenjeni portal povedal, da se skrivata pred očmi javnosti: "V razmerju sta že nekaj časa in to skrivata pred javnostjo. Prejšnji teden je Teodora zanj navijala na tekmi v Beogradu. Sta v dobrih odnosih in uživata."

Teodora Džehverović je zaslovela v deveti sezoni srbskega šova Zvezde Granda leta 2014. Foto: Instagram/Teodora Džehverović

Leta 2017 je s slovensko reprezentanco osvojil naslov evropskih prvakov

28-letni Matic Rebec igra za ljubljanski košarkarski klub Cedevita Olimpija v ligi ABA. Pred tem je nosil dres italijanske ekipe Agribertocchi Orzinuovi. Igral je tudi za moštva Chieti Basket 1974, Basket Ravenna, Rouen Métropole Basket, Rasta Vechta, Cibona, Gipuzkoa, FMP, Sixt Primorska, Enisey, Krka, Rogaška in Helios.

Poleg naslova evropskega prvaka iz leta 2017 ima še dva naslova slovenskega pokalnega prvaka iz let 2016 in 2018 ter naslov najkoristnejšega igralca finalnega turnirja Pokala Spar iz leta 2018. Leta 2019 je bil tudi vodilni igralec regionalne lige v statistični kategoriji asistenc.

26-letna srbska pevka Teodora Džehverović pa je zaslovela v deveti sezoni srbskega šova Zvezde Granda leta 2014. Med letoma 2017 in 2018 je sodelovala tudi v kontroverznem resničnostnem šovu Zadruga, v katerem je končala na tretjem mestu.

Omenjeni šov so zaradi številnih kritik o neprimernosti tovrstnih vsebin na televiziji pred kratkim ukinili. Aktualna sezona tega šova bo tako zadnja. Kritike šova so sledile po strelskih napadih v Srbiji v začetku maja, ko je javnost odgovornost zanje med drugim pripisala vsebinam, ki jih predvajajo nekatere komercialne televizije. Največ kritik sta bila tako deležna televizija Pink in njen resničnostni šov Zadruga, zloglasen zaradi škandalov, spolnosti, nasilja in kriminalcev, ki sodelujejo v njem.

