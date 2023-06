Cedevita Olimpija je ostala brez finala lige ABA. Odločilno tretjo polfinalno tekmo s Partizanom je izgubila z 71:90. Olimpija je že v četrti minuti zaostajala z 2:16, a se pobrala in sredi druge četrtine prišla do izenačenja (29:29). A ker prva peterka - z izjemo Zorana Dragića (15 točk) - ni bila prava (Yogi Ferrell, Marko Jeremić, Edo Murić in Alen Omić so skupaj dali 22 točk), se je prednost Partizana sredi zadnje četrtine povečala na 25. Tekmo je v skoraj polni Štark Areni spremljal tudi Goran Dragić.

Liga ABA, polfinale, tretja tekma:

Torek, 6. junij

Na tekmi je bil tudi Goran Dragić, ki se je vrnil iz ZDA. Foto: Partizan Mozzart Bet/Dragana Stjepanović Medtem ko Partizan od druge do tretje tekme polfinalne tekme lige ABA ni stopil na parket, je Cedevita Olimpija odigrala dve tekmi v finalu slovenskega državnega prvenstva s Helios Suns. Po dveh tekmah je rezultat v zmagah poravnan na 1:1, na zadnjem srečanju v Stožicah v soboto so tesno zmago slavili Domžalčani. V Beograd so Ljubljančani pripotovali visoko motivirani.

Partizan je tekmo odprl s 15:2 (tri minute in pol). Zgrešili niso meta iz igre, imeli so štiri asistence in dve ukradeni žogi. V nadaljevanju uvodne četrtine so košarkarji Olimpije vzpostavili ravnotežje. Pred očmi brata Gorana Dragića, ki je iz ZDA priletel neposredno na tekmo, je Zoran Dragić z dvema trojkama dal zmajem nekaj potrebne energije. Prva četrtina se je končala z vodstvom Beograjčanov s 24:16. Alen Smailagić je bil že pri osmih točkah, pri Ljubljančanih jih je prav toliko dal Karlo Matković.

Matic Rebec je priključil s petimi zaporednimi točkami. Foto: Partizan Mozzart Bet/Dragana Stjepanović Že v drugi četrtini sta na parket stopila Mirko Mulalić in Matic Rebec, ki sta na tekmi v Stožicah dala nekaj ključnih košev v drugem polčasu. In s petimi zaporednimi točkami Rebca se je Olimpija približala na 21:26 (13. minuta). Nato pa še zabijanje Amarja Alibegovića pod osebno napako. Zadel je tudi prosti met (24:26). Pet minut pred koncem polčasa so Ljubljančani s trojko Mulalića prišli do izenačenja (29:29). Se jim je pa ob koncu polčasa ustavilo v napadu. Ko je Kevin Punter še zadel težko trojko prek Matkovića, je z delnim izidom 12:1 Partizan na glavni odmor odšel s prednostjo 41:30. Zach LeDay je bil z 10 točkami najboljši strelec polčasa.

Veselje je bilo kratkotrajno, sredi druge četrtine, ko so prišli do izenačenja. Foto: Partizan Mozzart Bet/Dragana Stjepanović

Karlo Matković je dal v prvem polčasu osem točk. Foto: Partizan Mozzart Bet/Dragana Stjepanović Yogi Ferrell je dosegel prvi koš drugega polčasa, njegov sploh prvi na tekmi (41:32). A ko je bila na parketu prva postava Olimpije, igra ni bila prava: tudi Edo Murić in Alen Omić sta imela le dve točki, Marko Jeremić celo nobene. Partizan je začel zadevati, znova so oživeli navijači in sredi tretje četrtine so domači prišli do 16 točk prednosti, izenačenja najvišje na tekmi (50:34). Manjkale so trojke Ferrella, pa Jeremića, je pa nato dve zapored dal Zoran Dragić. Skupaj štiri njegove trojke, toliko jih na eni tekmi te sezone še ni dal. V nadaljevanju tudi s premešano peterko vse bolj razpoloženih košarkarjev Partizana niso mogli ustaviti. Pred zadnjimi 10 minutami je bilo na semaforju 65:53.

V Štark Areni je tretjo tekmo spremljalo 14.000 ljudi. Foto: Partizan Mozzart Bet/Dragana Stjepanović V zadnji četrtini rešitve za Olimpijo ni bilo več. Omić ni bil pravi v obrambi, Ferrell je še naprej grešil mete za tri točke (0/6). Pet minut pred koncem je po trojki Danila Anđušića Partizan povodel za 25 (83:58) in polfinale je bil odločen. V finalu bo tako s Crveno zvezdo igral Partizan. Za končni rezultat 90:71 je dal največ točk LeDay (17). Pri Ljubljančanih je bil s 15 točkami najbolj učinkovit Dragić (pet trojk), Alibegović je tekmo končal z 11, Murić in Matković sta jih dala po 10, samo po tri pa Jeremić in Ferrell ter šest Omić.

"Dosegli smo, kar smo želeli, izsilili smo tretjo tekmo. A začetek tekme je bil zelo slab. Partizan se je razigral in dobil samozavest. In to je obdržal do konca tekme," je razplet polfinala opisal trener Cedevite Olimpije Miro Alilović. "Trenerji vedno najdemo razloge, a časa za analizo ne bo, saj se moramo osredotočiti na naslednjo tekmo s Heliosom."