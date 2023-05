Olimpija tokrat izjemna, odločitev o finalistu bo padla v Beogradu

Košarkarji Cedevite Olimpije so v ljubljanski Areni Stožice na drugi tekmi polfinalnega niza končnice lige ABA s 95:83 premagali beograjski Partizan in tako izenačili serijo. Odločitev o finalistu jadranske lige bo tako padla v torek, 6. junija v Beogradu.

Liga ABA, polfinale, druga tekma:

Torek, 30. maj:

V Stožicah se je danes zbralo lepo število ljubiteljev košarke, med 9.233 navijači na tribunah pa je bilo ogromno tudi bučnih podpornikov Partizana. Te so zmaji utišali že v prvem polčasu, ki so ga dobili z desetimi točkami razlike (51:41), v drugem pa vodstva niso več izpustili iz rok in se na koncu veselili zmage s 95:83.

Fotogalerija s tekme v Stožicah (Grega Valančič/Sportida):

Yogi Ferrell je bil z 21 točkami prvi strelec domače ekipe, tem pa je dodal še osem skokov in sedem asistenc. Četa Mira Alilovića se je sicer izkazala z izjemno moštveno predstavo, točke so dosegli prav vsi košarkarji, ki so stopili na parket, Zoran Dragić se je ustavil pri 12 točkah, Edo Murić in Alen Omić pri desetih, Marko Jeremić in Amar Alibegović pri deveti, osem jih je prispeval Karlo Matković, po šest Matic Rebec in Mirko Mulalić, štiri pa Rok Radović.

Najboljši strelec tekme je bil sicer Kevin Punter pri Partizanu, ki je dosegel 24 točk.

Polfinalna serija je tako izenačena, Ljubljančani so prvo tekmo v Beogradu v nedeljo v Štark Areni izgubili s 70:85. V vroči beograjski dvorani bo v torek, 6. junija padla tudi odločitev o tem, kdo se bo v velikem finalu regionalne lige pomeril z aktualnimi prvaki tekmovanja, košarkarji Crvene zvezde.