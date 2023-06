Finale lige Aba se bo začel 12. junija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Drugi finalist bo znan v torek zvečer, ko bosta v Beogradu na odločilni tretji tekmi obračunala Partizan in Cedevita Olimpija.

Drugi finalist bo znan v torek zvečer, ko bosta v Beogradu na odločilni tretji tekmi obračunala Partizan in Cedevita Olimpija. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vodstvo najmočnejše regionalne košarkarske lige Aba je danes sporočilo datume tekem v velikem finalu. Ta se bo začel 12. junija, a še nista znana oba udeleženca. Crvena zvezda je že finalist, v drugem polfinalu med Partizanom in Cedevito Olimpijo je izid v zmagah 1:1.

Drugi finalist bo znan v torek zvečer, ko bo v Beogradu odločilna tretja tekma. Prvo je beograjska zasedba dobila s 85:70, drugi pa Ljubljančani s 95:83.

Crvena zvezda je v finale prišla gladko, dvakrat je visoko (93:55 in 97:56) premagala podgoriško Budućnost.

Datumi finalnih tekem so 12., 14. in 17. junij. Če prvak takrat še en bo znan, pa sta zadnja možna datuma še 19. in 22. junij.

