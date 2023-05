Zaplet v Srbiji: kdaj bo finale lige ABA?

Crvena zvezda in srbska košarkarska zvezda sta dala prednost končnici srbske lige, po njunem bi se tako finale lige ABA lahko v skrajnem primeru začelo šele čez tri tedne. Zvezdaši so si finale priigrali že 23. maja, Partizan in Cedevita Olimpija pa bosta tretjo polfinalno tekmo igrali šele šestega junija.

Cedevita Olimpija je v torek v skoraj polnih Stožicah s fantastično igro premagala beograjski Partizan in izsilila tretjo polfinalno tekmo lige ABA, ki bo šestega junija. Začetek finala se je tako še dodatno zamaknil. Predvidoma na 12. junij. A Crvena zvezda, ki si ga je priigrala že 23. maja, zdaj grozi, da ga takrat ne bo začela. Da daje tako kot srbska košarkarska zveza prednost finalu državnega prvenstva. V sporočilu za javnost so zapisali, da je popolnoma neresno, da se finale lige ABA začenja šele 20 dni za tem, ko so sami odigrali polfinale. In da za tak zamik ni bilo nobenega razloga. Razlog je seveda bil: Partizan je odigral pet tekem četrtfinala evrolige.

... ali pa s Cedevito Olimpijo. Foto: Marko Metlas / Sportida Srbska košarkarska zveza je v sredo sprejela odločitev, da se bo polfinale srbske lige igralo četrtega in sedmega junija (morebitna tretja tekma devetega junija). Če bosta dovolj dve tekmi, se bo finale začel že 10. junija, sicer pa 12. junija. Če se zgodi zadnje omenjeni primer in bodo v finalu nujne tri tekme, bi bilo konec srbskega prvenstva 18. junija. "V KK Crvena zvezda se bomo zato šele po koncu velikega finala srbske lige, po možni tretji tekmi, osredotočili na finale lige ABA," so zapisali pri Crveni zvezdi. Trdijo še, da je prelaganje tekem škandalozno in še dodatno ruši že zdaj načet ugled jadranske lige. "Če bo liga ABA skušala spodkopati koledar končnice srbske lige, bomo to razumeli kot provokacijo."

V Sloveniji so medtem igranje končnice državnega prvenstva prilagaja igranju Cedevite Olimpije v končnici lige ABA. Za ljubljanski klub to sicer pomeni precej natrpan urnik: v soboto so igrali prvo polfinalno tekmo jadranske lige, v torek drugo, zdaj jih v četrtek in soboto čakata prvi dve finalni tekmi državnega prvenstva in nato šestega junija odločilna polfinalna tekma s Partizanom in osmega tretja tekma s Helios Suns. Domžalčani so zadnjo tekmo (polfinalno s Krko) igrali 23. maja.