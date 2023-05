Čakanje v Domžalah, v Ljubljani polne roke dela

V četrtek, 1. junija, se bo začel finale državnega prvenstva v košarki. Za lovoriko Nove KBM se bodo v seriji na tri zmage merili igralci Helios Suns in Cedevite Olimpije. Prva tekma bo v Domžalah, druga to soboto v Stožicah, tretja pa naslednji četrtek.

Medtem ko Domžalčani po zmagi nad Krko že več kot en teden čakajo na začetek finala, imajo košarkarji Cedevite Olimpije polne roke dela. Zaradi uvrstitve Partizana v četrtfinale evrolige se je namreč njihova serija v ligi ABA proti Beograjčanom precej zavlekla.

V torek so Ljubljančani v skoraj polnih Stožicah dobili drugo tekmo proti Partizanu, izenačili dvoboj na 1:1 in odločitev o finalistu prestavili na naslednji torek, ko bo v Beogradu odločilna tretja tekma.

Vmes se bo začel finale DP na tri dobljene tekme. Prve tri že imajo termine, datuma morebitnih pa bosta znana šele po naslednjem torku, ko bo jasno, ali bo Cedevita Olimpija napredovala v finale lige ABA, kjer je že Crvena zvezda, ali končala regionalno tekmovanje.

Kapetana obeh ekip Blaž Mahkovic in Edo Murić. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Ne glede na neznanke so danes udeleženci na novinarski konferenci predstavili pričakovanja in želje. Pri Cedeviti Olimpiji se zavedajo, da so nesporni favoriti za jubilejni 20. naslov oziroma tretjega v nizu, pri Helios Suns pa računajo na lastno svežino in hkrati utrujenost tekmeca. Trener Domžalčanov Dejan Jakara upa, da bodo njegovi varovanci izkoristili prednost domače dvorane, ki jim jo je ponudil sistem tekmovanja, po katerem so se Ljubljančani v ligo Nova KBM priključili šele v četrtfinalu.

"Noben finale ni lahek. Helios Suns je v tej sezoni pokazal, da ima dobro sestavljeno ekipo z odličnim trenerjem. O tem pričajo tudi njegovi rezultati v DP in ligi ABA 2. Kot trener Cedevite Olimpije se zavedam, da za nas šteje le naslov, zato moramo biti maksimalno osredotočeni na vsako tekmo," je dejal trener Cedevite Olimpije Miro Alilović.

Cedevita Olimpija in Helios Suns sta se v tej sezoni že dvakrat srečala v tekmah za lovoriko; tako septembra v superpokalu kot v finalu pokala Spar februarja so zmagali Ljubljančani.

"V finale ne gremo z belo zastavo. Vemo, da bodo košarkarji Cedevite Olimpije osredotočeni tudi na dvoboj s Partizanom, kar bomo poskusili izkoristiti. Moji igralci ne potrebujejo dodatne motivacije za takšne tekme, za katere upam, da bodo nov košarkarski praznik v Domžalah," je povedal trener Helios Suns Jakara.

Prva tekma v Domžalah se bo začela ob 20. uri.

Novinarska konferenca pred finalom, foto: Vid Ponikvar/Sportida:

