V Ljubljani spomin na neke druge čase, Obradović brez zadržkov #video

"Že sama statistika priča o tem, da je odločila timska igra in da je vsak počel tisto, v čemer je najboljši. Takšnih številk do zdaj še nismo imeli," je bil po zmagi Cedevite Olimpije na drugi tekmi polfinala lige ABA proti Partizanu (95:83) zadovoljen strateg ljubljanske ekipe Miro Alilović, ki je z odlično pripravo svojih varovancev ukanil Željka Obradovića in njegovo evroligaško zasedbo.

Stožice so v torek postregle s košarkarskim spektaklom, kot ga v tej sezoni na slovenskih tleh še nismo videli. Izjemna navijaška kulisa, v kateri so na začetku prevladovali številni navijači Partizana, ob izvrstnih potezah domačih košarkarjev pa se prebudili tudi slovenski oziroma ljubljanski ljubitelji košarke, je bila le pika na i ob podaljšanju regionalne sezone Cedevite Olimpije, ki je z odlično predstavo spomnila na čase, ko se je v Ljubljani še igrala evroliga. Tako kot na prvi tekmi so tudi tokrat varovanci Mira Alilovića močno nadigrali beograjsko ekipo v številu skokov (39:23), v nasprotju s prvo tekmo pa je bil tudi na koncu to pomemben korak do zmage, s katero so gostitelji v boju za veliki finale s Crveno zvezdo izsilili še tretjo tekmo, ki bo v torek v Beogradu.

Miro Alilović je bil zadovoljen s predstavo svoje ekipe. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Če hočem govoriti o tej tekmi, se moram najprej navezati na tisto prejšnjo. V teh dveh dneh med eno in drugo tekmo so se stvari spremenile kot dan in noč. Čeprav sem že večkrat dejal, da je bila to naša najboljša tekma, pa je bila nocoj prav zares, tudi s te plati, da so nam igralci s klopi dali dodano vrednost. Vsi so bili maksimalno osredotočeni tako v napadu kot v obrambi. Na sestanku pred drugo tekmo sem govoril le o dveh podrobnostih v obrambi in napadu, s katerima bi spremenili svojo igro, in to se je uresničilo. Že sama statistika priča o tem, da je odločila timska igra in da je vsak počel tisto, v čemer je najboljši. Takšnih številk do zdaj še nismo imeli," je v prvem komentarju po tekmi misli strnil strateg Cedevite Olimpije Miro Alilović.

"A rezultat je zdaj šele poravnan na 1:1, fantom sem že dejal, da moramo ostati skromni. Pred nami je naporen ritem, ker nas čaka še finale državnega prvenstva, Partizan tega nima. Vesel sem tudi, da so bile Stožice polne in da smo končno prikazali predstavo, ki si jo gledalci zaslužijo. Verjamem, da so vsi uživali v tej tekmi," je dodal Alilović.

Pri Cedeviti Olimpiji so se zahvalili Bečiroviću Pred tekmo so se pri Cedeviti Olimpiji zahvalili dozdajšnjemu športnemu direktorju kluba Saniju Bečiroviću, ki bo po koncu sezone enako vlogo prevzel pri Panathinaikosu. Vse več pa je namigovanj, da se bo na njegovo mesto v Stožicah usedel nekdanji košarkar in predsednik KK Ilirija Vlado Ilievski, ki smo ga pretekli teden tudi srečali v domači dvorani Cedevite Olimpije. Ob tem bodo pri ljubljanski ekipi v prihajajoči sezoni poskrbeli tudi za zamenjavo na trenerskem stolčku. Mira Alilovića, ki je "vskočil" ob predčasnem slovesu Jurice Golemca, naj bi zamenjal italijanski strokovnjak Simone Pianigiani.

Miro Alilović o pravljici v Stožicah (video: Planet TV):

Ena boljših predstav v sezoni

Domači gledalci v Stožicah so se ob koncu prvega polčasa vendarle prebudili. Foto: Grega Valančič/Sportida Cedevita Olimpija je v lepo zapolnjenih Stožicah prikazala eno svojih najboljših partij v tej sezoni, vseh deset igralcev, ki so stopili na parket, se je vpisalo med strelce, ob tem so stvari odlično delovale tudi v obrambi, odlično pa so Ljubljančani zapirali tudi prostor pod obema obročema. "Skok je pokazatelj, da smo igrali z veliko željo. Fantom sem že pred tem rekel, da željo imamo, a odigrati je treba tudi pametno. To smo na tej tekmi povezali, stvari so bile videti fantastično. Prva stvar, ki jo zdaj potrebujemo, je to, da verjamemo v svoj uspeh. Druga stvar pa je ta, da igralci ostanejo osredotočeni in da ne pustijo, da jih neke druge zunanje stvari zmotijo, ker potem izgubimo fokus. Ostati moramo mirni in se osredotočiti na svoje naloge," je poudaril strateg ljubljanske zasedbe.

A če bo Partizan do naslednje tekme obeh tekmecev prost, pa drugačen scenarij čaka Cedevito Olimpijo, ki bo v tem času odigrala še dve tekmi finala državnega prvenstva proti Helios Suns. Prvo že v četrtek. "Zavedamo se, da nas že čez dva dni čaka zelo težka tekma. V sedmih dneh nas čakajo tri težke tekme, fantje bodo morali poskrbeti za svojo regeneracijo. Z velikim številom tekem nam bo padala tudi energija, zato je treba igrati še toliko bolj pametno," je prepričan Alilović, ki je bil izjemno ponosen na predstavo svojih varovancev. "Karakter moraš imeti, ker odloča na takšnih tekmah. To smo pokazali tako, da smo ostali mirni, navznoter pa močni in da je bila glava ves čas zbrana. Točno smo vedeli, kakšen je naš načrt tekme, in vsak igralec je res prispeval svoj maksimum."

Željko Obradović po porazu ni iskal izgovorov. Foto: Grega Valančič/Sportida

Obradović ni hotel iskati izgovorov v utrujenosti

Na drugi strani je evroligaški Partizan še drugič v tej sezoni pokleknil v Stožicah. Najboljša ekipa rednega dela je v Ljubljani vodila nazadnje na sredini druge četrtine, nato pa je ritem ves čas narekovala domača zasedba. "Rad bi čestital ekipi Cedevite Olimpije za zasluženo zmago. Razen prvih 15 minut so igrali bolje od nas, nato so bili tudi energetsko na višji ravni kot mi, pa tudi raven igre je bila višja kot naša. Igrali smo v odličnem vzdušju, ki so ga pripravili tako eni kot drugi navijači," je po porazu dejal trener Partizana Željko Obradović, ob tem pa bil deležen tudi vprašanja, ali ima ekipa težave z utrujenostjo, saj od poraza z Realom v četrtfinalu evrolige igralsko (še) ni na ravni, na kateri je bila pred tem.

"V ponedeljek smo prišli v Ljubljano z avtobusom ob 17. uri po celem dnevu vožnje, mogoče je to težko za igralce, a zagotovo utrujenost ni glavni razlog za ta poraz. Utrujeni? Zdaj je čas za končnico, vsi moramo imeti veliko željo, da se zavihtimo v finale. Imamo sedem dni časa, da se pripravimo na tretjo tekmo in boj za finale," je sklenil Obradović.

Cedevita Olimpija : Partizan (foto: Grega Valančič/Sportida):

