Trenutek resnice: se bo v ligi NBA pisala zgodovina?

Ljubitelji lige NBA že odštevajo ure do spektakla v TD Gardnu v Bostonu, ki bo odločil drugega finalista najmočnejše košarkarske lige na svetu. Na sedmi tekmi finalne serije na vzhodu se bosta pomerila Boston Celtics in Miami Heat, ki je v finalu vodil s 3:0 v zmagah, a je nato Boston vrnil udarec in izsilil odločilno sedmo tekmo. Če bi Celtics uspelo dobiti še četrto zaporedno tekmo, bi s tem spisali zgodovino, saj se ni še nobena ekipa veselila zmage v seriji po zaostanku z 0:3.

Boston je bil v soboto tri sekunde oddaljen od izpada in slovesa od letošnje sezone, a je nato Derrick White z neverjetnim skokom odbito žogo spravil v koš in poskrbel za zmago s 104:103 in na izenačenje v seriji na 3:3. "Uspelo nam ni še nič. Dobili smo tekmo, ki smo jo morali dobiti. Ponosni smo na to, kako smo igrali in kako nam je uspelo. A delo je še daleč od končanega. Miami je odlična ekipa z odličnim trenerjem in moramo biti pripravljeni na sedmo tekmo. Ni še konec," je kljub zmagi že po šesti tekmi opozarjal prvi zvezdnik Bostona Jayson Tatum.

Boston bi z morebitno zmago na sedmi tekmi spisal zgodovino v ligi NBA in postal prva ekipa, ki je slavila v seriji po zaostanku z 0:3. To namreč ni uspelo še prav nobenemu moštvu v ligi. Še najbližje temu so bile do zdaj tri ekipe, ki so se vrnile po zaostanku z 0:3 na izenačenje na 3:3, a so nato izgubile odločilno sedmo tekmo. To so bili New York Knicks leta 1951 v finalu lige NBA proti Rochester Royals, Denver Nuggets, ki so bili leta 1994 v drugem krogu končnice slabši od Utah Jazz, ter Portland Trail Blazers, ki so pred 20 leti v prvem krogu končnice izgubili z Dallasom. Vse tri ekipe so sicer sedmo tekmo igrale v gosteh, a Boston bo veliki dosežek poskušal doseči pred domačimi navijači, saj si je z drugim mestom po rednem delu zagotovil prednost domačega igrišča.

Koš po odbiti žogi, ki je odločil o zmagovalcu na šesti tekmi. Foto: Guliver Image

"Nimam pojma, kako bomo to končali. Šokiran sem tako kot vsi preostali, a ni boljšega kot sedme tekme. Kljub vsemu je izjemen privilegij v takšnem trenutku igrati odločilno tekmo," je po sobotnem dogajanju misli strnil strateg Miamija Erik Spoelstra.

Lani v sedmi tekmi boljši Boston

Ekipi bosta tako ponovili scenarij lanske sezone, ko je prav tako med njima v finalu vzhodne konference odločila sedma tekma. Takrat je bil na koncu boljši Boston (100:96), ki je nato v velikem finalu klonil proti Golden Statu. A tako kot Boston lahko tudi Miami v noči na torek spiše zgodovino, saj bi se šele kot druga ekipa v zgodovini kot osmi nosilec uvrstil v veliki finale. Z osmega mesta se je do zdaj do velikega finala prebila le še zasedba New York Knicks leta 1999.

Pri Heat je pred sedmo tekmo pod vprašajem nastop Gaba Vincenta, pri Bostonu pa je vprašaj pri Malcolmu Brogdonu, ki je izpustil šesto srečanje v seriji.

Zmagovalec odločilne sedme tekme se bo v velikem finalu pomeril z Denverjem Vlatka Čančarja, ki je v finalu zahodne konference s 4:0 odpihnil LA Lakers in že teden dni čaka na zadnjega nasprotnika v boju za naslov.

