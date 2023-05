Denver Nuggets čakajo nasprotnika v velikem finalu lige NBA. Šesta tekma finala vzhodne konference se igra v noči na nedeljo (2.30). Šesto tekmo finala vzhodne konference so s 104:103 dobili Boston Celtics in izenačili na 3:3 v zmagah. Pa so Miami Heat vodili že s 3:0. Celtics so tako šele četrta ekipa, ki je zaostajala z 0:3 in ji je uspelo izenačiti na 3:3. Pa je to že 150. tak obračun.

Je nemogoče vendarle mogoče? Boston Celtics so na dobri poti, da temu pritrdijo. Še nobena ekipa v zgodovini končnice lige NBA ni preobrnila zaostanka z 0:3 in napredovala. Pa je to že 150. serija, ko je ena ekipa povedla s 3:0. Košarkarji iz Bostona pa so dobili naslednji tri tekme. "Nismo pričakovali, da bomo zaostajali z 0:3, a takrat se šele pokaže, iz kakšnega testa si," je pred šesto tekmo poudaril branilec Bostona Jaylen Brown. "Držali smo skupaj. Začeli smo igrati obrambo in zdaj je dvoboj spet odprt."

Trenutek tekme. Foto: Guliver Image V Miamiju so bili Celticsi manj kot sekundo oddaljeni od izpada. Zaostajali so, Marcus Smart je imel dve sekundi pred koncem zadnji met na tekmi, a trojke ni zadel! Je pa žogo v zraku dobil Derrick White in jo še pravočasno potisnil skozi mrežico. Za zmago Bostona s 104:103.

"Derrick White je kot strela prišel od nikjer in rešil dan. Neverjetna akcija," se je smejalo Brownu. Sodniki so si pogledali posnetek, a je bilo hitro jasno, da je žogo izpustil pravočasno. "Dobil sem žogo in zadel!" Tako preprosto se sliši, pa ni. White je šele drugi košarkar v zgodovini lige, ki je zadel ob zvoku sirene za zmago, ko je njegovi ekipi grozil izpad. Kot prvemu je to uspelo legendarnemu Michaelu Jordanu leta 1989. Met so poimenovali tisti koš zvezdnika Chicaga. Jayson Tatum je bil z 31 točkami prvi strelec Bostona, Brown jih je dal 26, Smart pa 21. Junak zmage 11. "Vesel sem. Sezona je bila na nitki. Nočemo še domov." Pravzaprav grejo, saj bo odločilna sedma tekma v ponedeljek v Bostonu.

Kako je White rešil Boston, v zadnji sekundi:

Butler: Imamo posebno ekipo

Jimmy Butler je iz igre zadel le pet metov. Dobro so ga ustavili. Foto: Reuters Miami je igral z vsega osmimi košarkarji, od tega jih je šest doseglo dvomestno število točk, največ 24 Jimmy Butler, ki so ga Celticsi na zadnjih treh tekmah vseeno dobro omejili. Tokrat je zadel le pet metov iz igre (iz 21 poizkusov). Tri sekunde do konca je zadel tri proste mete za vodstvo za točko. Zdelo se je, da bo dovolj za zmago. "Vse bo v redu," je skušal ostati miren Butler. "Zdaj moramo iti na pot in v gosteh narediti nekaj posebnega. Ampak imamo posebno ekipo."

Tudi trener Miamija Erik Spoelstra se zgodovinskega poraza ne boji: "Igra se sedem tekem. Nič ni lepšega kot sedma tekma. Ne vem, kako nam bo to uspelo, ampak šli bomo tja in to izpeljali. In o tem bomo govorili naslednjih 48 ur. To sezono za našo ekipo ni bilo nič lahkega, zato moramo to storiti na težji način."

Veliki finale lige NBA se bo začel prvega junija. Če zmagajo Celtics, bo prva tekma v Bostonu. Če pa zmagajo košarkarji Miamija, pa bo prvo finalno tekmo gostil Denver, ki je pometel z Los Angeles Lakers in imel štiri dni odmora (v petek so se vrnili na trening).

Liga NBA, 27. maj: