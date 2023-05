Želijo, da LeBron nadaljuje. Če ne bo, gre Davis v Dallas?

Če bo LeBron James končal kariero, Los Angeles Lakers ostaja brez enega od dveh stebrov igre in najverjetneje brez možnosti za naskok na vrh lige NBA. Tako bi prihodnost Anthonyja Davisa postala negotova. Ni skrivnost, da ga želijo Dallas Mavericks. Oba imata sicer še enoletno pogodbo z Lakersi. James je manjkal na zadnjem medijskem terminu v sezoni, saj so mu dali čas za miren razmislek.

LeBrona in LA Lakerse so v konferenčnem polfinalu s 4:0 v zmagah izločili Denver Nuggets. Foto: Reuters Dan po koncu sezone so košarkarji in vodstvo Los Angeles Lakersov še zadnjič stopili pred novinarje. Manjkal je samo prvi zvezdnik ekipe LeBron James, ki je po usodnem četrtem porazu z Denver Nuggets presenetil z izjavo, da mora razmisliti, če bo sploh nadaljeval z igranjem košarke. Za osemintridesetletnikom je 20. sezona v ligi NBA. Uprava kluba mu je dovolila izostanek z medijskega srečanja, da bo lahko v miru predelal izpad iz končnice in se odločil o svoji prihodnosti. Je pa z izjavo presenetil tudi njih.

"Želimo, da nadaljuje s svojo kariero"

"Ko bo pravi čas, se že veselimo pogovora z njim. Je pa LeBron dal toliko košarki kot nihče drug in ima zato pravico, da se sam odloči, če ji bo dal še več," je povedal športni direktor Lakersov Rob Pelinka. "Športnike dajemo na prestol, a so povsem običajni ljudje." Zato mu bodo dali čas, da se odloči sam. "Seveda pa si želimo, da nadaljuje s svojo kariero." Enako je mnenje njegovih soigralcev. "Noro bi bilo, če bi nehal igrati. Mislim, da lahko še veliko pokaže," pravi D`Angelo Russell. Na zadnji tekmi je dal 40 točk.

Lakers želijo zadržati oba, a če LeBron konča kariero, se morda odločijo za gradnjo ekipe z ničle in predčasno odhod dovolijo Davisu. Foto: Guliver Image Štirikratni prvak lige NBA in štirikratni MVP finala in rednega dela sezone za Lakerse igra zadnje tri sezone, v prvi so v velikem finalu premagali Miami Heat. James ima z ekipo iz Los Angelesa sicer še podpisano pogodbo za naslednjo sezono. Eden od razlogov za oklevanje je poškodba stopala, ki bo po sezoni morda vendarle zahtevala operacijo.

Uprava Lakersov si želi, da bi LeBron pogodbo oddelal do konca, da bi lahko še enkrat napadli naslov prvaka. Z Jamesom in Anthonyjem Davisom imajo močno in izkušeno jedro ekipe, ki so ga obdali z mlajšimi košarkarji. Tudi Davis ima še pogodbo za naslednjo sezono. Če pa bi James košarki rekel adijo, je negotova tudi Davisova prihodnost v Los Angelesu. Pojavile so se že govorice, da je na radarju Dallas Mavericksov. Ti naj bi bili pripravljeni tudi na menjavo Kyrieja Irvinga za Davisa. Irving je sicer dober LeBronov prijatelj. Poletje tako v ligi NBA lahko prinese nekaj velikih kadrovskih premikov. Ugibanj v naslednjih tednih ne bo manjkalo.