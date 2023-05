Zgodovinski podvig Denverja v Los Angelesu! #video

Denver Nuggets so se na krilih Nikole Jokića prvič v zgodovini franšize prebili do velikega finala lige NBA. Veselja ni skrival tudi slovenski reprezentant Vlatko Čančar (levo).

Denver Nuggets so se na krilih Nikole Jokića prvič v zgodovini franšize prebili do velikega finala lige NBA. Veselja ni skrival tudi slovenski reprezentant Vlatko Čančar (levo). Foto: Reuters

Košarkarjem Denver Nuggets je uspelo! Klub, katerega član je tudi slovenski reprezentant Vlatko Čančar, je v konferenčnem finalu ''pometel'' z zvezdniško zasedbo Los Angeles Lakers. Dobil je tudi četrto zaporedno tekmo, v Kaliforniji je zmagal s 113:111, junak srečanja pa je bil kdo drug kot srbski as Nikola Jokić (30 točk, 14 skokov in 13 asistenc). Gostiteljem ni pomagala niti izjemna predstava LeBrona Jamesa (40 točk, 10 skokov in 9 asistenc), Denver bo prvič v zgodovini franšize zaigral v velikem finalu lige NBA, katerega čar bo tako občutil tudi 26-letni Slovenec!

Konec je. Kar se tiče zahodne konference, jo bo v velikem finalu, sklepnem dejanju lige NBA, predstavljal Denver. Nuggets so svojo moč in razkošje, s katerim polnijo koš tekmecu, več kot uspešno demonstrirali tudi proti Los Angeles Lakers. Premagali so jih štirikrat zapored. Najprej dvakrat doma, nato še dvakrat v gosteh. Izkoristili so že prvo zaključno žogico, ''pometli'' s tekmecem in v dvorani Crypto.com Arena v Los Angelesu proslavljali največji uspeh v zgodovini franšize.

Vrhunci dvoboja v Los Angelesu:

Prvič so se uvrstili v finale lige NBA, od tako želenega naslova so oddaljeni le še en korak, kakor se razpleta na drugem delu ZDA, pa se bodo za lovoriko kot kaže pomerili z Miamijem, ki si je v finalu vzhodne konference priigral visoko prednost pred Bostonom (3:0) in lahko odpravi vse dvome o drugem finalistu že v noči na sredo. Spomnimo, v zgodovini lige NBA ni uspel preobrat še nobenemu klubu, ki bi v končnici zaostajal z 0:3 v zmagah.

Jezerniki so imeli na voljo zadnji napad, s katerim bi lahko prišli do zmage oziroma vsaj podaljška, a je ostalo pri vodstvu Denverja s 113:111. Foto: Reuters

Znova se je najbolj izkazal Nikola Jokić. Kot da bi mu glasovanje za najboljšega igralca rednega dela (MVP), v katerem je zmagal dvakrat zapored, v tej sezoni pa ga je prehitel Joel Embiid (Philadelphia), podal dodatnih moči za dokazovanje. Ni mu manjkalo motivacije, tudi tokrat se je izkazal takrat, ko je bilo najbolj potrebno. Ko se je lomil rezultat in se je odločalo o zmagovalcu. O prvem finalistu lige NBA.

Neverjeten prvi polčas LeBrona Jamesa

Jezernikom je sprva kazalo bolje. V prvem polčasu so ušli gostom iz Kolorada za 15 točk, vodili s 73:58, v napadu pa je bil neustavljiv LeBron James. Mladostni veteran, pri 38 letih še vedno eden najbolj priljubljenih športnih obrazov na svetu, je polnil koš Denverja v norem ritmu. Zgolj v prvem delu je dosegel 31 točk, od tega kar 21 v uvodni četrtini, s čimer je postavil osebni strelski rekord, kar se tiče števila točk v enem polčasu na tekmi končnice. Že njegovi 282. v bogati karieri!

LeBron James je v konferenčnem finalu ostal brez zmage proti Denverju. Na zadnji tekmi ga je od trojnega dvojčka delila le ena asistenca. Dosegel je 40 točk ob metu 15/25, a v zadnji minuti tudi zapravil dva meta za podaljšek. Foto: Reuters

Čančarjevi soigralci, slovenski reprezentant je tudi tokrat ostal brez priložnosti za nastop in spremljal tekmo s klopi za rezervne igralce, so vedeli, kaj morajo postoriti, če želijo v mestu angelov zmagati še drugič zapored. V drugem delu so bolje pokrivali Jamesa, ki je dvoboj končal pri 40 točkah, kar je vseeno njegov strelski presežek letošnje končnice, v najvišjem sijaju pa je zablestel raznovrstni srbski center Jokić.

Denverju je do šeste zaporedne zmage v končnici lige NBA pomagal z novim trojnim dvojčkom (30 točk, 14 skokov in 13 asistenc), že osmim v letošnji končnici, s čimer je podrl 56 let star rekord legendarnega Wilta Chamberlaina.

Nikola Jokic records his 8th triple-double of the playoffs, passing Wilt Chamberlain for most in a single postseason.



Most Triple-Doubles in Single Postseason

NBA History

2023 Nikola Jokic 8

1967 Wilt Chamberlain 7

1982 Magic Johnson 6

2019 Draymond Green 6 pic.twitter.com/xtQn82jSk4 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 23, 2023

James je imel v zadnjem napadu priložnost za (vsaj) izenačenje, a je v izdihljajih srečanja zapravil dva meta za podaljšek. Pri drugem mu je načrte preprečil Aaron Gordon, ki je ob pisku sirene blokiral njegov met. Denver je zmagal s 113:111, varovanci Michaela Malona so se razveselili največjega uspeha, prvega napredovanja v veliki finale. Poleg Jokića sta v napadu blestela še Jamal Murray (25 točk) in Gordon (22), pri gostiteljih pa sta izstopala še Anthony Davis (21 točk in 14 skokov) ter Austin Reaves (17).

Denver Nuggets so bili najboljši klub zahodne konference že v rednem delu lige NBA, nato pa vlogo favoritov upravičili še v končnici, kjer so prvič dobili konferenčni finale. Denver je prvič v zgodovini v končnici lige NBA izločil LA Lakers. To mu je uspelo šele v osmem poskusu. Foto: Reuters

Liga NBA, 22. maj

Liga NBA, konferenčni finale: Zahod:

Denver Nuggets (1) – Los Angeles Lakers (7) /4:0/ Vzhod:

Boston Celtics (2) – Miami Heat (8) /0:3/ //Izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1.

