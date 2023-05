Košarkarji Miamija so nadigrali goste iz Bostona in se približali napredovanju v veliki finale.

Košarkarji Miamija so nadigrali goste iz Bostona in se približali napredovanju v veliki finale. Foto: Reuters

Bostončani, ki so v finale vzhodne konference vstopili kot favoriti proti Miamiju, so presenetljivo izgubili prvi dve tekmi serije na domačem terenu. Poraz so doživeli tudi na prvem gostovanju na Floridi. Miami je s pomočjo domačega občinstva zlahka premagal druge nosilce (128:102), povedel v skupnih zmagah s 3:0, s tem pa poskrbel, da bi se lahko uvrstil v veliki finale že v noči na sredo.

Vrhunci dvoboja med Miamijem in Bostonom (128:102):

Ljubitelji košarke so na tretji tekmi konferenčnega finala vzhodne konference pričakovali večji odpor Bostona. Kelti so se znašli v nezavidljivem položaju, saj so izgubili obe domači tekmi. Na Floridi so želeli vrniti udarec vročemu Heatu, ki si je nastop v končnici zagotovil šele po dodatnih kvalifikacijah, nato pa suvereno premagal prvopostavljeni Milwaukee z Goranom Dragićem in izločil še New York. Odlično mu kaže proti še enim favoritom, drugemu nosilcu Bostonu.

Vincent: To je le ena tekma ...

Gabe Vincent je na tretji tekmi konferenčnega finala poskrbel za strelski rekord. Foto: Reuters V noči na ponedeljek je domačo tekmo dobil s prepričljivim rezultatom 128:102. Junak srečanja je postal Gabe Vincent. Dosegel je 29 točk in poskrbel za strelski rekord kariere. "Ne vem, ali sem res koga presenetil. Nocoj smo igrali dobro. Dobro v obrambi, dobro v napadu, tekmeca smo prisilili k napakam," je po tekmi dejal Vincent. "A to je le ena tekma na poti do štirih zmag. S tremi še nismo zadovoljni," je dodal.

Duncan Robinson je dodal 22 točk. "Ostrostrelec" Miamija, ki rad izstopa v drznih poskusih za tri točke, je zadel pet trojk. V končnici lige NBA jih je dosegel že 124 in na večni klubski lestvici v tej statistični prvini prevzel prvo mesto. Prehitel je LeBrona Jamesa (123), ki je v dresu Miamija postal prvak. Robinson bi lahko šel po njegovih stopinjah letos. Pred tremi leti, ko je bil njegov soigralec še Dragić, so Miami Heat v finalu v "mehurčku" v Orlandu ostali praznih rok ravno proti Jamesu in njegovim Jezernikom.

Kot vse kaže v tej sezoni, bi se lahko Miami za naslov prvaka v finalu pomeril z Denverjem. Oba kluba imata v tem trenutku ogromno prednost, v konferenčnem finalu vodita s 3:0, v zgodovini lige NBA pa klubu v končnici ni še nikoli uspelo nadoknaditi takšnega zaostanka. Miami je v zgodovini končnice lige NBA s 3:0 vodil že osemkrat. In vselej napredoval.

Barkley: To je bilo sramotno

''Sramotno, kako Boston pogreša psihično trdnost,'' je po prvem polčasu, ki so ga Celtics v dvorani Kaseya izgubili za 15 točk (46:61), dejal legendarni Charles Barkley, strokovni komentator televizijske mreže TNT. Gostje so na začetku drugega polčasa prek trojke Marcusa Smarta znižali na -12 (49:61), sledil pa je šov gostiteljev. Z delnim rezultatom 28:7 so povedli z 89:56, si priigrali rekordnih 33 točk prednosti in je nato precej ohranili do konca. Boston je bil nemočen, več kot 20 tisoč navijačev Miamija, uradno naj bi se jih zbralo 20.088, pa v deliriju.

Bam Adebayo in Jimmy Butler proslavljata zelo pomembno zmago Miamija, s katero so si Heat zagotovili kar štiri zaključne žogice za preboj v veliki finale. Foto: Reuters

Trener Erik Spoelstra se spogleduje že s svojim šestim prebojem v veliki finale lige NBA v vlogi trenerja Miamija. Na tretji tekmi je kar šest njegovih varovancev doseglo dvomestno število točk. Caleb Martin jih je dal 18, Jimmy Butler 16, Bam Adebayo 13 in Max Strus 10. "Obroč je bil za nas velik kot ocean," je pripomnil Adebayo, prvi center Miamija, ki se je podobno kot soigralci izkazal z natančnostjo meta iz igre.

Miamijev je znašal 57 odstotkov, pri gostih pa sta odpovedala prva zvezdnika Jayson Tatum (14) in Jaylen Brown (12). Prvi je zadel le enega od sedmih metov za tri točke, drugi je zgrešil vseh sedem. Trener Joe Mazzulla ni našel načina, kako se zoperstaviti razigranemu Miamiju, s tem pa se je le še povečalo število kritik, ki jih je deležen v tem konferenčnem finalu. "Saj ne vem, kje bi začel. Počutim se, kot da smo na cedilu pustili naše navijače, organizacijo, same sebe. In to kolektivno. Lahko uperjamo prst v koga, v realnosti pa je bilo to samo neprijetno,'' je po bolečem porazu v Miamiju dejal Brown.

Jayson Tatum je še tretjič zapored izgubil proti Miamiju, Jimmy Butler in druščina so njegovemu Bostonu na Floridi nasuli kar 128 točk. Foto: Reuters

V finalu bi se lahko izbranci Erika Spoelstre najverjetneje pomerili z Denver Nuggets, ki v finalu zahodne konference s 3:0 v zmagah vodijo proti Los Angeles Lakers. Še nobena ekipa v zgodovini se ni vrnila po takšnem zaostanku, LeBron James in druščina potrebujejo čudež. Podobno velja tudi za košarkarje Bostona, ki so se po ponižanju v Miamiju znašli v hudih težavah. Košarkarji Heat lahko postanejo prva ekipa, ki bi se v tem stoletju kot osmopostavljena ekipa rednega dela uvrstila v veliki finale lige NBA. Nazadnje je takšen podvig uspel New Yorku, a se je pisalo leto 1999.

Liga NBA, 21. maj

Liga NBA, konferenčni finale: Zahod:

Denver Nuggets (1) – Los Angeles Lakers (7) /3:0/ Vzhod:

Boston Celtics (2) – Miami Heat (8) /0:3/ //Izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1.

