Boston se je na krilih Tatuma izognil "metli"

Košarkarji Boston Celtics so na četrti tekmi finala vzhodne konference lige NBA s 116:99 slavili na gostovanju pri Miami Heat, domači ekipi preprečili napredovanje s 4:0 v zmagah in vsaj še za eno tekmo podaljšali sezono. Prvi mož Bostona ob zmagi je bil s 33 točkami, 11 skoki in sedmimi asistencami Jayson Tatum. Peta tekma bo v noči na petek v Bostonu, kjer bo imela floridska ekipa novo zaključno žogo za napredovanje v veliki finale. V tem na tekmeca že čaka Denver Nuggets.

Vsaj še eno tekmo bodo odigrali košarkarji Boston Celtics, ki so se v konferenčnem finalu proti Miami Heat znašli v nezavidljivem položaju. Jimmy Butler in soigralci so v tretjem krogu končnice, v katerem igrajo na štiri zmage, povedli s 3:0 v zmagah in imeli v torek na domačem parketu prvo zaključno žogo, a jim je ni uspelo izkoristiti.

Dobrih 20 tisoč gledalcev v dvorani Kaseya Center je videlo zmago gostov, ki so si rešili kožo in se izognili neslavnemu izpadu, ki je dan prej doletel Los Angeles Lakers – Denver Nuggets jih je izločil s 4:0 v zmagah.

Foto: Guliverimage

Miami je večji del prvega polčasa vodil, a nikoli več kot za devet točk, v drugem polčasu pa je Boston najprej ujel gostitelje, po vodstvu s 63:61 pa vodstva niso več izpustili iz rok. Prvo ime ob zmagi je bil Jayson Tatum, ki se je ustavil pri 33 točkah, 11 skokih in sedmih asistencah, Jaylen Brown je dodal 17 točk, Derrick White pa 16.

Pri Miamiju je Butler srečanje končal z 29 točkami, devetimi skoki in petimi asistencami, Gabe Vincent je ob porazu vknjižil 17 točk, Caleb Martin pa 16.

Vrhunci srečanja:

"Nismo si naložili preveč pritiska"

"Izgubljali smo z 0:3, vendar si pred odločilno tekmo nismo naložili preveč pritiska. Poskušamo iti v vsako eno tekmo posebej. Nocoj nismo razmišljali o štirih zaporednih zmagah, le poskušali smo rešiti našo sezono in to smo tudi storili," je po prvi zmagi proti vročici povedal Tatum.

V ligi NBA tak preobrat ni uspel še nikomur

Serija se zdaj za eno tekmo seli v Boston, kjer bodo Kelti poskušali ostati med živimi. Še nobena ekipa v zgodovini lige NBA sicer ni nadomestila zaostanka z 0:3 v zmagah. Je pa tak podvig pred 19 leti uspel bostonski ekipi v bejzbolu.

Miami lovi četrti naslov prvaka v klubski zgodovini (po letih 2006, 2012 in 2013).

Liga NBA, 23. maj: