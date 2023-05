Dosežek, ki jim ga zavida še Luka Dončić

Čeprav v stranski vlogi, pa je Vlatko Čančar postal peti slovenski košarkar, ki se je uvrstil v veliki finale lige NBA. 26-letni košarkar je v letošnji končnici zaigral le na štirih tekmah, nazadnje v polfinalu zahodne konference, ko je na zadnjem obračunu s Phoenixom v dveh minutah ostal brez dosežene točke, brez koša pa je ostal tudi na preostalih treh tekmah v letošnji končnici. Kljub temu bo imel Slovenec v prihodnjih dneh oziroma tednih priložnost, da se Benu Udrihu, Rašu Nesteroviću in Saši Vujačiću vpiše v zgodovino ter postane četrti slovenski košarkar z lovoriko lige NBA.

Denver se je prvič v zgodovini franšize zavihtel v veliki finale. Foto: Guliverimage

Skupno je do zdaj v ligi NBA zaigralo enajst Slovencev, od tega pa se je peterica, vsaj do zdaj, zavihtela v veliki finale. Kar trikrat je na zadnji stopnički zaigral Saša Vujačić, po enkrat pa so se v boj za šampionski prstan podali še Beno Udrih, Rašo Nesterović, Beno Udrih in Goran Dragić. V šestih finalih – v enem izmed teh sta nastopila dva Slovenca –, v katerih je imela Slovenija svojega predstavnika, so si slovenski košarkarji v štirih izmed šestih serij nato tudi nadeli šampionski prstan, ki ga prejme zmagovalec lige NBA.

Leto, ko je imela Slovenija predstavnika v finalu Košarkar Finalna serija Št. tekem, na katerih je igral v finalu Povprečje minut na tekmo Povprečje točk na tekmo 2005 Beno Udrih Spurs : Pistons 4:3 5 9:07 2,4 2005 Rašo Nesterović Spurs : Pistons 4:3 4 6:18 0,5 2007 Beno Udrih Spurs : Cavaliers 4:0 2 0:36 0,0 2008 Saša Vujačić Lakers : Celtics 2:4 6 22:01 8,3 2009 Saša Vujačić Lakers : Magic 4:1 5 4:22 0,0 2010 Saša Vujačić Lakers : Celtics 4:3 7 7:25 3,0 2020 Goran Dragić Heat : Lakers 2:4 2* 16:53 5,5 2023 Vlatko Čančar Nuggets - ? ? ? ?

*na preostalih manjkal zaradi poškodbe

Goran Dragić je leta 2020 v končnici naravnost blestel, a mu je načrte nato prekrižala poškodba stopala. Foto: Getty Images

Dragiću načrte prekrižala poškodba

Leto 2020 je bilo do letošnje sezone zadnje leto, ko je imela Slovenija predstavnika v finalu lige NBA. Takrat je Goran Dragić z Miamijem v mehurčku v Orlandu po izjemnih predstavah v finalu klonil ravno proti Los Angeles Lakers, ki so morali tokrat priznati premoč Denverju. Slovenec je bil v tisti končnici eden izmed nosilcev igre takrat odlično razpoloženega Miamija, a jo je Slovencu nato tik pred finalom dokončno zagodla poškodba stopala, Heat pa so na koncu morali v seriji z 2:4 v zmagah priznati premoč Lakersom. Dragić je takrat kljub hudi poškodbi s pomočjo injekcij igral na prvi in zadnji tekmi v seriji, na prvi je dosegel šest točk, na drugi pa pet.

Saša Vujačić je v treh finalih z Lakersi dvakrat postal prvak. Foto: Getty Images

Pred podvigom Dragića pa je Slovenija kar deset let čakala na svojega predstavnika v velikem finalu lige NBA. Takrat so bili v središču pozornosti košarkarji Los Angeles Lakers. Po letošnji metli se veliko srečnejših trenutkov zagotovo spominja Saša Vujačić, ki je z Lakersi v letih 2008, 2009 in 2010 kar trikrat igral v velikem finalu lige NBA, v zadnjih dveh pa je nato z ekipo iz mesta angelov tudi osvojil naslov.

Leta 2008, ko so Lakers sicer ostali brez zmage, je Vujačić v finalu igral dobrih 22 minut na srečanje, v katerih je v povprečju dosegal 8,3 točke na obračun v seriji z Bostonom, na tretji tekmi finala je takrat dosegel 20 točk, kar je še vedno najvišji strelski izkupiček katerega izmed slovenskih košarkarjev v finalih. Leta 2009 so nato Lakersi v finalu s 4:1 ugnali Orlando Magic, leto zatem pa s 4:3 še Boston.

Leta 2007 se je svojega drugega šampionskega prstana veselil Beno Udrih, ki je v finalu s San Antonio Spurs s kar 4:0 v zmagah pometel s Cleveland Cavaliers. Udrih je v finalni seriji zaigral na dveh tekmah, a je na obeh igral manj kot minuto, ob tem pa je njegova statistika ostala prazna.

Več priložnosti pa je Udrih dobil dve leti pred tem, ko se je velike zmage v finalu v svoji prvi sezoni v dresu San Antonia veselil skupaj z Rašem Nesterovićem. V veliko bolj napeti finalni seriji kot dve leti zatem so Spurs s 4:3 premagali Detroit Pistons. Udrih je takrat v finalu zaigral na petih izmed sedmih obračunov. V povprečju je na parketu preživel dobrih devet minut, v katerih je dosegel 2,4 točke na tekmo. Nesterović pa je na parket stopil na štirih tekmah, s povprečjem dobrih šest igralnih minut na srečanje in s povprečjem dosežene 0,5 točke.

