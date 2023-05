Slovo z metlo, LeBron bo razmislil o koncu kariere

Denver Nuggets so s 113:111 še četrtič premagali Los Angeles Lakers in se prvič uvrstili v veliki finale lige NBA. Tako je v senci Nikole Jokića in soigralcev ostal sam LeBron James, samooklicani kralj lige. Štirikratni prvak lige NBA, štirikrat MVP velikega finala in štirikratni MVP rednega dela sezone. Danes 38-letni košarkar, rojen v Akronu v Ohiu, je bil leta 2003 prvi izbor na naboru za ligo NBA, in to neposredno iz srednje šole.

LeBron James Foto: Reuters Eden od najboljših košarkarjev vseh časov je morda odigral svojo zadnjo tekmo. Zadnjih nekaj sezon res ni bil več dominanten kot nekoč, pa vendarle je na zadnji tekmi finala zahodne konference dal 40 točk in bil na parketu skoraj vso tekmo (samo štiri sekunde ne). Lakers so se v končnico uvrstili skozi šivankino uho, kot sedmega nosilca jih pravzaprav ni nihče pričakoval v konferenčnem finalu. Ob koncu novinarske konference je tako dejal: "Kako naprej s košarko, o marsičem moram razmisliti."

Pozneje ga je na hodniku ujel novinar mreže ESPN in ga prosil, naj pojasni svoje zadnje besede. "Ali še želim igrati." Naslednjo sezono? "Ja." Bi kar končali kariero? "Moram razmisliti." Vse več ima tudi težav s poškodbami. Februarja si je stopalo poškodoval na tekmi z Dallas Mavericks. Svetovali so mu operacijo, a se je odločil za rehabilitacijo, ne da bi šel pod nož. Po sezoni odhaja na magnetno resonanco, operacija je zdaj bolj realna.