Nova služba za nekdanjega selektorja zlate Slovenije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igor Kokoškov je leta 2017 Luko Dončića in Slovenijo popeljal do evropskega zlata.

Igor Kokoškov je leta 2017 Luko Dončića in Slovenijo popeljal do evropskega zlata. Foto: Sportida

V petek v profesionalni košarkarski ligi NBA ni na sporedu nobene tekme, saj so Denver Nuggets že uvrščeni v veliki finale. Šesta tekma med Miami Heat in Boston Celtics (3:2 v zmagah je za Miami) pa bo v noči na soboto.

Zato pa iz najmočnejše košarkarske lige prihaja novica o nekdanjem slovenskem selektorju Igorju Kokoškovu. ESPN poroča, da je podpisal pogodbo z Atlanto Hawks, kjer bo delal kot prvi pomočnik glavnega trenerja Quina Snyderja. Kokoškov je s Snyderjem delal že pri Utah Jazz. To sezono je bil Kokoškov pomočnik v Brooklynu, lani v Dallasu. Večji del svoje trenerske kariere deluje prav v vlogi pomočnika, glavni trener je bil le leto dni v Fenerbahčeju in leto pri Phoenix Suns. Največji uspeh pa je seveda dosegel s slovensko reprezentanco, ko so Slovenci pred šestimi leti postali evropski prvaki.