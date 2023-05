Po kolapsu v končnici MIlwaukee našel novega trenerja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri ekipi Milwaukee Bucks z Giannisom Antetokounmpom nameravajo kot glavnega trenerja zaposliti Adriana Griffina, poročata ESPN in Athletic. Oseminštiridesetletni Griffin je bil doslej pomočnik trenerja pri Toronto Raptors.

Adrian Griffin bo nasledil Mika Budenholzerja, ki ga je klub iz Wisconsina četrtega maja odpustil. Nekdanji košarkar je v devetih sezonah nosil dres petih ekip, tudi Dallas Mavericks v finalu lige NBA leta 2006, ko so Teksašani izgubili proti Miami Heat.

Med letoma 2010 in 2015 je bil Griffin pomočnik Toma Thibodeauja v Chicagu, nato pa se je pridružil Torontu in bil kot pomočnik trenerja Nicka Nursa del zmagovite kampanje. Zadnjih pet sezon je bil s Kanadčani, ki so leta 2019 osvojili naslov prvaka.

Potem ko so Bucks redni del sezone končali z najboljšim izkupičkom v ligi, so prvi nosilci nastope v končnici končali že v prvem krogu, ko jih je s 4:1 izločila ekipa Jimmyja Butlerja, Miami Heat. Neuspeh je bil za Budenholzerja, dvakratnega trenerja leta, usoden. Dve leti prej je Milwaukee popeljal do prvega naslova NBA po 50 letih.