Slovenci za ogrevanje pred SP še s Kitajci in Hrvati

Znani so tekmeci slovenske moške članske reprezentance v pripravah na svetovno prvenstvo, ki bo od 25. avgusta do 10. septembra potekalo na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji. Poleg dveh dvobojev z Grčijo ter obračunoma s Španijo in Združenimi državami Amerike se bodo Slovenci na domačem parketu pomerili še s Kitajsko in Hrvaško, so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije.