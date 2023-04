Slovenci dočakali tekmece v skupinskem delu SP

Slovenija, ki je bila na žrebu v drugem kakovostnem razredu s Francijo, Srbijo in Litvo, bo prvo tekmo igrala 26. avgusta proti Venezueli, druga jo čaka 28. avgusta z Gruzijo, tretjo z Zelenortskimi otoki pa 30. avgusta.

V skupini E, s katero se bo križala naša skupina na Okinavi, igrali Nemčija, Finska, Avstralija in Japonska.

Skupine prvega dela SP 2023:

Skupina A Skupina B Skupina C Skupina D Skupina E Skupina F Skupina G Skupina H Angola Južni Sudan ZDA Egipt Nemčija Slovenija Iran Kanada Dominikanska republika Srbija Jordanija Mehika Finska Zelenortski otoki Španija Latvija Filipini Kitajska Grčija Črna gora Avstralija Gruzija Slonokoščena obala Libanon Italija Portoriko Nova Zelandija Litva Japonska Venezuela Brazilija Francija

Fiba je v prvi boben uvrstila Španijo, Avstralijo in gostitelja Filipine, v tretjega pa Grčijo, Italijo, Nemčijo in Brazilijo. Slovenija bo četrtič udeleženka turnirja 32 najboljših ekip na svetu. Predtekmovanje bo igrala v Okinavi na Japonskem, četrtfinale in zaključni boji pa bodo v Manili na Filipinih. SP bo trajalo od 25. avgusta do 10. septembra. Na žrebu sta med drugim sodelovali tudi legendi svetovne košarke Luis Scola in Dirk Nowitzki. Za zabavni program so poskrbeli Saweetie, Sarah Geronimo in Billy Crawford.

Bobni pred žrebom: Boben 1: Filipini, Španija, ZDA, Avstralija

Boben 2: Francija, Srbija, Slovenija, Litva

Boben 3: Grčija, Italija, Nemčija, Brazilija

Boben 4: Kanada, Venezuela, Črna gora, Portoriko

Boben 5: Iran, Dominikanska republika, Finska, Nova Zelandija

Boben 6: Kitajska, Latvija, Mehika, Gruzija

Boben 7: Jordanija, Japonska, Angola, Slonokoščena obala

Boben 8: Libanon, Egipt, Južni Sudan, Zelenortski otoki

Slovenija bo že četrtič udeleženka svetovnega prvenstva. Prvič je nastopila leta 2006 v Saporu in Tokiu, leta 2010 je igrala v Turčiji, leta 2014 pa v Španiji, kjer je s sedmim mestom zabeležila tudi najboljši izid. Na svetovnem košarkarskem prvenstvu bo šele drugič nastopilo 32 reprezentanc. Prvi del skupinskega dela se bo dogajal med 25. in 30. avgustom, drugi del skupinskega dela bo na sporedu med 31. avgustom in 4. septembrom, izločilni del bo potekal med 5. in 10. septembrom 2023. Debi na svetovnem prvenstvu med drugim čaka reprezentance Latvije, Gruzije, Zelenortskih otokov in Južnega Sudana.