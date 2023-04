Slovenci v nestrpnem pričakovanju

Le še en dan in znano bo, s katerimi tremi reprezentancami se bo slovenska košarkarska reprezentanca pomerila v skupinskem delu letošnjega svetovnega prvenstva. Slovenci se bodo v žreb podali iz drugega bobna in bodo tako nosilec skupine F. "Predvsem si želimo, da se bomo zbrali v najboljši mogoči zasedbi. Nikakor pa se ne bomo smeli ukvarjati z drugimi, temveč razmišljati zgolj o lastni pripravljenosti in igri," je že pred žrebom poudaril slovenski selektor Aleksander Sekulić.

Medtem ko večina košarkarjev v teh dnevih začenja sklepna dejanja svojih klubskih sezon, jim bo večini v soboto vsaj za trenutek misel odšla tudi k reprezentančnemu dresu, saj bo za 32 reprezentanc v soboto okoli 14. ure po slovenskem času znano, kdo bo njihov nasprotnik v prvem delu svetovnega prvenstva, ki ga bodo od 25. avgusta do 10. avgusta gostili Filipini, Japonska in Indonezija.

Četrtič v zgodovini z nestrpnostjo žreb pričakujejo tudi slovenski košarkarji, ki bodo prvi del turnirja odigrali na Okinavi, saj jo je Japonska kot ena od treh gostiteljic (poleg Filipinov in Indonezije) izbrala po komercialnem ključu oziroma pravilih Fibe. Slovenija bo tako igrala v Okinawa areni, ki so jo odprli leta 2020 in sprejme deset tisoč gledalcev, Združene države Amerike na Filipinih in Kanada v Indoneziji.

"Nikakor pa se ne bomo smeli ukvarjati z drugimi, temveč razmišljati zgolj o lastni pripravljenosti in igri," je poudaril Sekulić. Foto: Vid Ponikvar

Slovenija veliki žreb pričakuje v drugem bobnu v družbi Francije, Srbije in Litve, kar pomeni, da se zasedba Aleksandra Sekulića s tremi omenjenimi reprezentancami ne more srečati v prvem delu. "Na razplet sobotnega žreba žal nimamo vpliva, bomo pa ples kroglic prav zagotovo z zanimanjem spremljali in spoznali, s kom se bomo pomerili v skupinskem delu svetovnega prvenstva. Krog tekmecev za visoka mesta je vsekakor zelo velik. So pa naše misli že usmerjene k poletju in pripravam na samo prvenstvo. Predvsem si želimo, da se bomo zbrali v najboljši mogoči zasedbi. Nikakor pa se ne bomo smeli ukvarjati z drugimi, temveč razmišljati zgolj o lastni pripravljenosti in igri," je pred žrebom za KZS dejal selektor Aleksander Sekulić, ki upa, da bo v drugi polovici poletja lahko računal na svojo najboljšo zasedbo na čelu z Luko Dončićem, ta je po koncu sezone NBA že nekaj časa v domovini.

Žiga Samar Foto: Vid Ponikvar

V slovenskem taboru so po razočaranju in izpadu v četrtfinalu evropskega prvenstva lani zdaj odločeni, da bo na tokratnem velikem tekmovanju drugače. "Verjamem, da letošnje poletje in nastop na svetovnem prvenstvu vsi reprezentanti že nestrpno pričakujemo. Dodatno tudi zaradi tega, ker se na zadnje druženje najboljših svetovnih reprezentanc Slovenija ni uvrstila. Dejstvo, da nas je Japonska izbrala za partnersko reprezentanco skupinskega dela, si štejemo v veliko čast in hkrati tudi obvezo. Na prvenstvu ne bo lahkih nasprotnikov. Veliko število reprezentanc se bo potegovalo za najvišja mesta. To bo seveda tudi naš cilj. Ne glede na nasprotnike bomo morali razmišljati predvsem o lastni igri in se na prvenstvo podati tekmo za tekmo," je pred žrebom dodal še Žiga Samar, ki je v zadnjih reprezentančnih akcijah postal eden od pomembnejših članov slovenske reprezentance.

Na svetovnem košarkarskem prvenstvu bo šele drugič nastopilo 32 reprezentanc. Prvi del skupinskega dela se bo dogajal med 25. in 30. avgustom, drugi del skupinskega dela bo na sporedu med 31. avgustom in 4. septembrom, izločilni del bo med 5. in 10. septembrom. Debi na svetovnem prvenstvu med drugim čaka reprezentance Latvije, Gruzije, Zelenortskih otokov in Južnega Sudana. Slovenski košarkarji so na svetovnem prvenstvu nazadnje nastopili leta 2014, ko so osvojili sedmo mesto, kar je tudi njihov najboljši izplen na svetovnih prvenstvih do zdaj.

Bobni pred žrebom: Boben 1: Filipini, Španija, ZDA, Avstralija

Boben 2: Francija, Srbija, Slovenija, Litva

Boben 3: Grčija, Italija, Nemčija, Brazilija

Boben 4: Kanada, Venezuela, Črna gora, Portoriko

Boben 5: Iran, Dominikanska republika, Finska, Nova Zelandija

Boben 6: Kitajska, Latvija, Mehika, Gruzija

Boben 7: Jordanija, Japonska, Angola, Slonokoščena obala

Boben 8: Libanon, Egipt, Južni Sudan, Zelenortski otoki

