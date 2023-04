Slovenski košarkarji v pričakovanju velikega žreba

Mednarodna košarkarska zveza Fiba je danes objavila nosilce in bobne pred žrebom za svetovno prvenstvo, ki ga bodo med 25. avgustom in 10. septembrom gostili Japonska, Indonezija in Filipini. Slovenija bo žreb, ki bo na sporedu prihodnji teden, v soboto, pričakala v drugem bobnu skupaj s Francijo, Litvo in Srbijo.

Fiba je v prvi boben uvrstila Španijo, Avstralijo in gostitelja Filipine, v tretjega pa Grčijo, Italijo, Nemčijo in Brazilijo. Slovenija bo četrtič udeleženka turnirja 32 najboljših ekip na svetu. Predtekmovanje bo igrala v Okinavi na Japonskem, četrtfinale in zaključni boji pa bodo v Manili na Filipinih. SP bo trajalo od 25. avgusta do 10. septembra, žreb skupin pa bo 29. aprila.

Bobni pred žrebom: Boben 1: Filipini, Španija, ZDA, Avstralija

Boben 2: Francija, Srbija, Slovenija, Litva

Boben 3: Grčija, Italija, Nemčija, Brazilija

Boben 4: Kanada, Venezuela, Črna gora, Portoriko

Boben 5: Iran, Dominikanska republika, Finska, Nova Zelandija

Boben 6: Kitajska, Latvija, Mehika, Gruzija

Boben 7: Jordanija, Japonska, Angola, Slonokoščena obala

Boben 8: Libanon, Egipt, Južni Sudan, Zelenortski otoki

Pred žrebom je 32 reprezentanc razdeljenih v osem skupin po štiri države. Filipini so bili kot gostitelji skupinske in končne faze uvrščeni v prvi boben, medtem ko so bile preostale ekipe uvrščene v boben glede na njihov položaj na svetovni lestvici Fibe. Na vsakem tekmovalnem prizorišču bodo eno skupino tvorile reprezentance iz 1., 3., 5. in 7. kakovostnega bobna (tvorijo skupine A, C, E in G), drugo pa reprezentance iz 2., 4., 6. in 8. kakovostnega bobna (tvorijo skupine B, D, F in H).

Slovenija bo žreb pričakala v drugem kakovostnem bobnu. Foto: Vid Ponikvar

Kljub temu, da bo žreb skupin za svetovno prvenstvo šele prihodnji teden, je že znano, da bo Slovenija uvodni del igrala na Japonskem v Okinavi, natančneje v Okinawa areni, ki so jo odprli leta 2020 in sprejme deset tisoč gledalcev. Vsi trije organizatorji spektakla SP so namreč že decembra izbrali partnerske ekipe, njihove odločitve pa je že potrdil Izvršni odbor mednarodne košarkarske organizacije FIBA. Slovenija bo tako igrala na Japonskem, Združene države Amerike na Filipinih in Kanada v Indoneziji.

Slovenija bo že četrtič udeleženka svetovnega prvenstva. Prvič je nastopila leta 2006 v Saporu in Tokiu, leta 2010 je igrala v Turčiji, leta 2014 pa v Španiji, kjer je s sedmim mestom zabeležila tudi najboljši izid. Na svetovnem košarkarskem prvenstvu bo šele drugič nastopilo 32 reprezentanc. Prvi del skupinskega dela se bo dogajal med 25. in 30. avgustom, drugi del skupinskega dela bo na sporedu med 31. avgustom in 4. septembrom, izločilni del bo potekal med 5. in 10. septembrom 2023. Debi na svetovnem prvenstvu med drugim čaka reprezentance Latvije, Gruzije, Zelenortskih otokov in Južnega Sudana.

Sistem SP V predtekmovanju svetovnega prvenstva bodo reprezentance razdeljene v osem skupin po štiri, od katerih se bosta v nadaljevanje prvenstva uvrstili najboljši dve ekipi v vsaki od skupin. Te bodo nato v drugem delu razdeljene v nove štiri skupine, v katerih bodo v vsaki po štiri reprezentance, od teh pa se bodo v izločilne boje prebili po dve najboljši ekipi iz vsake skupine drugega dela. Najboljših osem reprezentanc nato čaka četrtfinale in od tam naprej boj za medalje. Zelo pomembne bodo tudi tekme za razvrstitev od 5. do 8 mesta, ki bodo na sporedu 7. in 9. septembra. Na svetovnem prvenstvu se bodo namreč delile tudi vozovnice za nastop na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024. Neposredno uvrstitev si bo, poleg gostiteljice Francije, zagotovilo še sedem reprezentanc. In sicer glede na končno lestvico prvenstva najboljši dve reprezentanci iz Amerike in Evrope ter po ena iz Afrike, Azije in Oceanije. Preostale štiri reprezentance bosta dala dva kroga olimpijskih kvalifikacijskih turnirjev. V drugem bo igralo 24 reprezentanc. Poleg petih iz prvega kvalifikacijska kroga še 19 reprezentanc iz svetovnega prvenstva (naslednja najboljša reprezentanca iz Afrike, Amerike in Azije ter nadaljnjih 16 najbolje uvrščenih reprezentanc na prvenstvu).

