Košarkarski svet se zgraža nad njegovo nešportno potezo

Košarkarjem Golden State Warriros ne gre dobro ob vstopu v končnico. Ob takšnem nadaljevanju se lahko zgodi, da bodo aktualni prvaki prekratki že na prvi stopnički. Sacramento Kings namreč vodijo z 2:0 v zmagah.

Sabonis is down after Draymond stepped on him. pic.twitter.com/6MwsNLT2Pj — Bleacher Report (@BleacherReport) April 18, 2023

Drugi obračun v Kaliforniji je zaznamoval tudi incident, pod katerega se je podpisal izkušeni Draymond Green. V eni od obrambnih akcij so košarkarji Golden State Warrios dobili skok in stekli v protinapad. Enako namero je imel tudi Green, ki pa se je zapletel v košarkarja Kings Domantasa Sabonisa, ki je ležal na tleh. Dvignil je nogo, stopil na Litovca in skočil čezenj. Sabonis je obležal v bolečinah, kar je bil znak, da so se sodniki odločili za ogled posnetka.

Na koncu so se odločili, da je bila poteza Greena nešportna druge stopnje, kar je avtomatično pomenilo izključitev. Green ni mogel sprejeti odločitve in je ob odhodu iz dvorane verbalno obračunal še z navijači.

Po koncu dvoboja je iskal načine, da bi opisal dogodek sebi v prid: "Zagrabil me je za nogo. Drugič v dveh nočeh. Sodniki samo gledajo. Nekam moram postaviti nogo. Nisem gibčen in se ne morem preveč raztegniti. Stopim lahko samo tako daleč, da dam nogo nekoliko vstran. Sodniška razlaga je bila, da sem premočno stopil nanj."

"To je končnica. Oba sva se borila za skok in naredila prekršek. Takšne stvari se dogajajo. Moramo iti naprej," je Sabonis stopil en korak nazaj. Litovcu so po tekmi tudi z rentgenom slikali rebra in pljuča, a je bil izvid k sreči negativen.