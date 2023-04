Nekdanja Dončićeva soigralca v godlji, podobno velja za prvake lige NBA

Lani sta se Spencer Dinwiddie in Dorian Finney-Smith z Dallasom uvrstila med štiri najboljše ekipe v ligi NBA. Vročemu Luki Dončiću in druščini sta pomagala do preboja v konferenčni finale. Leto dni pozneje, ko branita barve Brooklyna, se nahajata na pragu ekspresnega izpada. Nets so ostali praznih rok tudi na drugi tekmi 1. kroga. Philadelphia je znova izkoristila prednost domačega igrišča, tokrat je po preobratu v drugem polčasu zmagala s 96:84. V težavah pa so se znašli tudi branilci naslova Golden State Warriors. Znova niso našli protiorožja za razigrane košarkarje Sacramento Kings, ki so zmagali s 114:106 in spravili prvake v zagato.

Košarkarji 76ers in Kings so še drugič izkoristili prednost domačega igrišča in v uvodnem dejanju končnice proti tekmecema povedli z 2:0. Philadelphia je po prvem polčasu proti Brooklynu še zaostajala za pet točk, nato pa v nadaljevanju strla oreh Mrežic iz New Yorka ter zmagala s 96:84.

Vrhunci drugega dvoboja med Philadelphio in Brooklynom:

Več kot tretjino točk za zmagovalce je dosegel Tyrese Maxey (33). Zadel je 6 od 13 metov za tri točke. Njegov strelski večer je bil bistveno boljši od tistega, ki je spremljal njegovega zvezdniškega soigralca Jamesa Hardena. Bradati as lige NBA je zadel iz igre le 3 od 13 metov, tako da je dvoboj končal zgolj z 8 točkami, sta jih pa po 20 dodala Joel Embiid in Tobias Harris. Kamerunec, najboljši strelec rednega dela lige NBA, kjer mu je bil najbližje Luka Dončić, ni veliko metal iz igre. Od 11 metov jih je zadel 6, bil nezgrešljiv s črte prostih metov (8/8), statistiki pa dodal kar 19 skokov, 7 skokov, 3 blokade, a tudi kar 8 izgubljenih žog. V mnoge jih je prisilila čvrsta obramba Brooklyna, ki je v prvem polčasu delovala izvrstno.

Dorian Finney Smith v "sendviču" med Jamesom Hardnom in Paulom Reedom. Foto: Reuters

Brooklyn je odšel na premor s prednostjo 49:44, nato pa so se v drugem delu zadeve na igrišču spremenile. Nets so dosegli le še 35 točk in vpisali še drugi zaporedni poraz, po katerem so se njihove možnosti za napredovanje še zmanjšale. Pri poražencih sta največ točk dosegla Cameron Johnson (29 točk – trojke 5/11) in Mikal Bridges (21 – trojke 2/8), Spencer Dinwiddie in Dorian Finney-Smith, še lani soigralca Dončića pri Dallasu, s katerim sta zaigrala v konferenčnem finalu, pa sta kot člana začetne peterke Nets skupaj dosegla 20 točk. Dinwiddie jih je dal 12, Finney-Smith pa 8. Na seznam strelcev se je pri gostih iz New Yorka vpisalo sicer le šest košarkarjev, med njimi še en nekdanji košarkar Dallas, Seth Curry (9).

Evforija v Sacramentu

Z zaostankom 0:2 v prvem krogu končnice ima opravka tudi njegov mlajši brat Stephen Curry. Golden State Warriors, branilci naslova v ligi NBA, so izgubili še drugič zapored na gostovanju pri kalifornijskih sosedih v Sacramentu. Tokrat so bili Kings boljši s 114:106.

Vrhunci drugega dvoboja med Sacramentom in Golden Statom:

Obrambi prvakov je znova veliko preglavic povzročal hitronogi De'Aaron Fox (24 točk), ki je prispeval tudi 9 asistenc, 24 točk pa je prispeval tudi litovski center Domantas Sabonis. Pri gostih so mejo 20 točk presegli trije košarkarji. Najboljši strelec je bil Curry (28), a ni bil najbolj natančen pri metih z velike razdalje (3/13). Andrew Wiggins je dodal 22, Klay Thompson pa 21 točk.

De'Aaron Fox v ligi NBA igra že šest sezon, a se o njem ne govori toliko kot o številnih drugih zvezdnikih ameriških košarkarskih parketov. Morda zato, ker se je šele letos prvič s Sacramento Kings uvrstil v končnico. Ekipa iz severne Kalifornije v izločilnih bojih ni igrala že od leta 2006. V rednem delu sezone so zmagali 48 tekem in 34 pa izgubili. Foto: Reuters

Liga NBA, 17. april:

Liga NBA, 1. krog končnice:



Zahod:

Denver Nuggets (1) – Minnesota Timberwolves (8) /1:0/

Phoenix Suns (4) – Los Angeles Clippers (5) /0:1/

Sacramento Kings (3) – Golden State Warriors (6) /2:0/

Memphis Grizzlies (2) – Los Angeles Lakers (7) /0:1/



Vzhod:

Milwaukee Bucks (1) – Miami Heat (8) /0:1/

Cleveland Cavaliers (4) – New York Knicks (5) /0:1/

Philadelphia 76ers (3) – Brooklyn Nets (6) /2:0/

Boston Celtics (2) – Atlanta Hawks (7) /1:0/



// izid v zmagah; igrajo na štiri zmage