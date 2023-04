Milwaukee Bucks Gorana Dragića, ki ni dobil priložnosti za igro, je na prvi tekmi konferenčnega četrtfinala proti Miami Heat izgubil s 117:130 in ostal še brez grškega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa, ki si je poškodoval spodnji del hrbta in že v prvi četrtini končal srečanje. Končnico je uspešno začel Denver Vlatka Čančarja, ki je s 109:80 ugnal Minnesoto. Zmagali so še košarkarji LA Clippers in LA Lakers.