Legenda lige NBA postala tarča posmeha #video

Liga NBA je danes objavila po tri finaliste za vsako od sedmih individualnih nagrad na podlagi uspešnosti v redni sezoni. Kandidate je oznanila ekipa zdaj že slovite oddaje Inside the NBA na TNT, ki jo sestavljajo upokojeni košarkarji Shaquille O'Neal, Kenny Smith in Charles Barkley ter voditelj Ernie Johnson. Val smeha in pa tudi neodobravanja je požel Barkley, ki je imel ob branju imen ogromno težav z izgovorjavo priimkov Giannisa Antetokounmpa in Nikole Jokića.

V oddaji Inside the NBA so razkrili vse kandidate med sedmimi kategorijami, v katerih vodstvo lige podeljuje nagrade. Najbolj prestižne "nominacije", tiste za naziv MVP-ja lige je imel čast razglasiti Charles Barkley. V boju za naziv MVP, v katerem je dolgo visoko kotiral tudi Luka Dončić, so ostali še Nikola Jokić (Denver Nuggets), Joel Embiid (Philadelphia 76ers) in Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks). Legenda lige NBA je imela ob branju imen velike težave.

"Giannis iz Bucksov," je začel Barkley, na kar so ostali člani ekipe vprašali: "Kakšen je njegov priimek?" "Antekumpo ..." je negotovo odgovoril Barkley in nadaljeval z branjem. Brez težav je imel ob imenu Joela Embiida iz Philadelphia 76ers, nato pa je na vrsto prišel še Jokić. "Nikola Jokik iz Denver Nuggets," je prebral Barkley. "Kako dolgo morajo ti ljudje igrati, da se boš naučil izgovorjave njihovih imen?" ga je nato vprašal voditelj. "Jokića kličem Joker. Embiida imenujem Embiid. Giannisa imenujem "greek freak". Nismo tukaj pri pouku angleščine," je odgovoril Barkley, ki se kljub težavam ni dal motiti, ob tem pa je še dejal, da bo to po njegovo najbolj izenačeno glasovanje v zgodovini ligi.

Jokić je naziv MVP prejel že po prejšnjih dveh sezonah. Foto: Reuters

V glasovanju za nagrado MVP še vedno vodi Jokić, ki je bil MVP že v prejšnjih dveh sezona, a vse bolj nase opozarja tudi Embiid, ki tega priznanja še nima. Dončić je v glasovanju za nagrado MVP, v katerem svoj glas oda sto športnih novinarjev, končal na osmem mestu. Pred njim so na sedmem mestu Shai Gilgeous-Alexander, šesti je Domantas Sabonis, peti Donovan Mitchell, četrti pa Jayson Tatum. Dončić je lani v tem točkovanju za naziv najboljšega igralca rednega dela sezone končal na petem mestu.

Poleg nagrade za MVP sezone, so proglasili še po tri kandidate v kategoriji za košarkarja, ki je najboljši v ključnih momentih tekme, za najboljšega obrambnega igralca, tistega, ki je najbolj napredoval – to nagrado je leta 2014 prejel Goran Dragić -, novinca leta, najboljšega šestega igralca v ekipi in najboljšega trenerja.

Finalisti nagrad lige NBA za sezono 2022/23: MVP rednega dela: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Nikola Jokić (Denver Nuggets)

Najboljši obrambni igralec: Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies), Brook Lopez (Milwaukee Bucks), Evan Mobley (Cleveland Cavaliers)

Košarkar, ki je najbolj napredoval: Jalen Brunsonn (New York Knicks), Shail Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Lauri Markkanen (Utah Jazz)

Novinec leta: Paolo Banchero (Orlando Magic), Walker Kessler (Utah Jazz), Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)

Najboljši šesti košarkar, košarkar s klopi: Malcolm Brogdon (Boston Celtics), Bobby Portis (Milwaukee Bucks), Immanuel Quickley (New York Knicks)

"Clutch" košarkar (najboljši košarkar v ključnih trenutkih tekem): Jimmy Butler (Miami Heat), DeMar DeRozan (Chicago Bulls), De'Aaron Fox (Sacramento Kings)

Trener leta: Mike Brown (Sacramento Kings), Mark Daigneault (Oklahoma City Thunder), Joe Mazzulla (Boston Celtics)

