Direktor Dallasa razkril, kako Luko Dončića spraviti v dobro voljo

Navijači Dallas Mavericks so si enotni v oceni, da se je sezona 2022/23, od katere so pričakovali bistveno več, sprevrgla v ogromno razočaranje. Prisotne so frustracije, tako pri košarkarjih, pri katerih izstopata Luka Dončić in zimski zvezdniški novinec Kyrie Irving, kot tudi vodstvu kluba. O tem, kaj bo treba spremeniti, da bi bila prihodnost Dallasa svetlejša, je spregovoril generalni direktor Nico Harrison.

"Nekaj bo treba spremeniti," je ob zadnjem druženju s predstavniki sedme sile poudaril Luka Dončić. O tem, na kaj konkretno meri, ni hotel razpredati v javnosti, se je pa o tem zagotovo pogovoril z vodstvom kluba. Kar zadeva kadrovske poteze, jih usklajuje in usmerja Nico Harrison. Če Dončić brani barve franšize iz Dallasa že pet sezon, pa nekdanji dolgoletni vodstveni delavec pri podjetju Nike s franšizo iz Teksasa in Ljubljančanom sodeluje dve leti.

Luka Dončić je lani z Dallasom zaigral v konferenčnem finalu lige NBA, letos pa ostal brez končnice. Foto: Reuters

Lani je bil lahko navdušen nad uspehom. Dallas se je v končnici uvrstil med štiri najboljše v ligi NBA, odločitev, da Kristapsa Porzingisa zamenjajo s Spencerjem Dinwiddiejem in Davisom Bertansom, pa je obrodila sadove. Prinesla je še več zmag, Dallas je naredil pomemben korak naprej. Trener Jason Kidd in generalni direktor Harrison, oba sta predlani pripotovala tudi v Ljubljano in kot člana elitne Dallasove delegacije zaploskala Dončiću ob podpisu donosne petletne pogodbe, sta bila po sezoni 2021/22 deležna pohval. Leto dni pozneje po skromnih rezultatih ne manjka kritik njunega dela. Dallas je zbral več porazov kot zmag in se uvrstil šele na 11. mesto zahodne konference. Odločitev, da se Dallasu pridruži kontroverzni zvezdnik Kyrie Irving, Dallas pa zapustita Dinwiddie in Dorian Finney-Smith, se ni izkazala za dobro. Vsaj na kratki rok.

Ne skriva želje glede Kyrieja Irvinga

Luka Dončić in Kyrie Irving sta od te sezone pričakovala bistveno več. Foto: Guliverimage Ko je Dončić po koncu sezone namignil, da bo treba nekaj spremeniti, so se pogledi usmerili k vodstvu. Ko je besedo prejel Harrison in se družil s predstavniki sedme sile, ni skrival razočaranja nad slabimi dosežki. "Navijači so lahko upravičeno frustrirani. Tudi jaz sem frustriran. To, kar smo naredili v tej sezoni, je nesprejemljivo. Nisem izpolnil cilja," je odgovornost za skromne rezultate pripisal tudi svojemu delu. Dodal je, da lahko v tem trenutku zagotavlja le eno stvar. Da bodo vse skupaj analizirali in ocenili opravljeno delo. Vse z namenom, da se kaj takega ne ponovi več.

Kar zadeva največji izziv, ki v poletnem premoru čaka vodstvo kluba, ta sliši na ime Kyrie Irving. Izkušeni branilec ni sprejel ponudbe dvoletnega podaljšanja pogodbe z Dallasom, edinega mogočega predloga, ki so ga sploh lahko ponudili Mavericks. Kmalu bo drugače. Konec junija se bo Irving pridružil trgu prostih igralcev, glede na pogovor, ki ga je v ponedeljek opravil z vodstvom Dallasa, pa obstaja možnost, da bi poleti z Mavericks sklenil dolgo, kar petletno pogodbo.

Spadata v skupino igralcev z zelo visokim košarkarskim IQ. Foto: Reuters "Potem ko nam je povedal, kako se počuti pri nas, da se počuti spoštovanega in lepo sprejetega in da mu omogočamo, da je takšen, kakršen pač je, sem še bolj optimističen glede tega, da želi ostati v Dallasu," je dejal Harrison. Ameriškega zvezdnika, rojenega v Avstraliji, dobro pozna, saj je z njim sodeloval že pri podjetju Nike. "Kyrieja želimo v Dallasu. Navdušeni smo nad možnostjo, da bi ostal pri nas," 50-letni direktor Mavericks ne skriva želje.

Prepričan je, da bi lahko Irving in Dončić skupaj pokazala ogromno, veliko več, kot sta v uvodnih mesecih sodelovanja, ko je Dallas kopičil poraze in na lestvici strmoglavil na neuspešno 11. mesto. Harrisona bolj skrbijo njuni soigralci. "Tukaj bo treba delati. Treba bo izboljšati igro v obrambi in popraviti statistiko skoka," je poudaril največji cilj. Zadržati želijo Irvinga v Dallasu in okrepiti obrambo, s katero Mavericks v tej sezoni niso mogli držati koraka s tekmeci, s svojo nemočjo pa so navijače spravljali v obup.

Izpostavil je tudi košarkarski inteligenčni kvocient. Dončić in Irving imata zelo visokega, poraja pa se vprašanje, kako je s tem pri njunih soigralcih. "Ko imaš dva igralca na tako visoki ravni, potrebuješ soigralce, ki košarke ne le igrajo, ampak tudi razmišljajo o igri," je med vrsticami spregovoril o načrtu, da Dallas v prihodnjo sezono vstopi z nekoliko spremenjeno zasedbo. Prihodnji mesec bo videl, kaj mu bo prinesla loterija nabora NBA, nato pa se bodo počasi že začele priprave.

"Če bomo zmagovali, bo Luka srečen"

Dončić se jim bo pridružil pozno, poleti ga čaka še reprezentančna akcija, Slovenija bo nastopila na svetovnem prvenstvu v Aziji. Harrison bo poskušal narediti vse, kar je v njegovi moči, da največjemu ljubljencu občinstva v Dallasu omogoči srečno prihodnost. "Če bomo zmagovali, predvidevam, da bo Luka srečen. Povedal je, da želi biti tukaj. Na nas ga veže tudi pogodba. Naša naloga je, da ga osrečimo in spravimo v dobro voljo, zato ga moramo obkrožiti v ekipi s pravimi igralci, ki bi mu pomagali zmagovati," je ponovil, da se bodo to poletje najbolj osredotočili na delo v obrambi in večje število skokov. Da v obrambi škripa, je bilo mogoče zaznati že decembra, torej še pred prihodom Irvinga. Harrisona je to presenetilo, saj je bilo takrat v zasedbi še zelo veliko košarkarjev, ki so lani pomagali Dallasu do preboja v konferenčni finale.

Nico Harrison (drugi z leve) je predlani prišel v Ljubljano kot član delegacije Dallasa ob sklenitvi petletne pogodbe z Luko Dončićem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zato so se odločili za drzno spremembo in dva meseca pozneje v Teksas pripeljali Irvinga. Poteza se (za zdaj) ni obrestovala, a je nekdanji as Brooklyna z vsem znanjem, ki ga premore, vodstvu dal vedeti, da bi ga bilo primerno obdržati v ekipi tudi v prihodnji sezoni. To pa je ravno ena izmed treh največjih nalog, s katerimi želi Harrison narisati nasmeh na obrazu po tej sezoni zelo razočaranemu Dončiću. Zadržati Irvinga, nato pa sestaviti takšno zasedbo soigralcev, ki bo zmožna bolje izkoriščati visok košarkarski IQ dveh največjih zvezdnikov, hkrati pa močno popraviti igro v obrambi in skok. Če bi mu to uspelo, bi se lahko Mavericks v novi sezoni predstavili v bistveno drugačni luči. Do takrat pa vodstvo franšize čaka še ogromno dela in izzivov.