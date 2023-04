Pretepač suspendiran, lažje delo za LeBrona

V noči na sredo bomo v ligi NBA dobili oba sedma nosilca konferenc, ki ju v prvem krogu končnice čakata Memphis in Boston. Zvezdnikov, ki igrajo v play-inu, ne manjka. LeBron James, Trae Young, Jimmy Butler ... Vsi so prepričani, da lahko pridejo mnogo dlje kot zgolj do položaja sedmega nosilca.

Luka Dončić je z Dallasom že sklenil sezono, Vlatko Čančar z Denver Nuggets in Goran Dragić z Milwaukee Bucks pa imata pet dni za pripravo na prvi krog končnice. V tem tednu se dvoboji igrajo na štiri dobljene tekme.

Minnesota bo igrala brez Rudyja Goberta. "Pretepača" so sami supendirali za eno tekmo. Foto: Reuters Povsem drugačen pa je sistem dodatnega razigravanja (tako imenovani play-in). Odločilna je lahko že ena sama tekma. V noči na sredo je najprej na sporedu dvoboj sedme in osme ekipe rednega dela v posamezni konferenci. Atlanta gostuje v Miamiju, Minnesota pa pri LA Lakersih. Zmagovalec se uvrsti v končnico in bo sedmi nosilec.

Poraženec pa bo dobil še eno priložnost v noči na petek. Takrat se bo pomeril z zmagovalcem dvoboja med devetim in desetim v konferenci. Ta dva bosta v noči na četrtek. Za oba poraženca iz dvobojev Chicago – Toronto in Oklahoma City – New Orleans bo torej usodna že ena sama tekma.

Liga NBA, pari končnice: Zahod:

Denver Nuggets (1) – ? (8)

Memphis Grizzlies (2) – ? (7)

Sacramento Kings (3) – Golden State Warriors (6)

Phoenix Suns (4) – Los Angeles Clippers (5) Vzhod:

Milwaukee Bucks (1) – ? (8)

Boston Celtics (2) – ? (7)

Philadelphia 76ers (3) – Brooklyn Nets (6)

Cleveland Cavaliers (4) – New York Knicks (5) Pari play-in turnirja: Zahod:

Los Angeles Lakers (7) – Minnesota Timberwolves (8)

New Orleans Pelicans (9) – Oklahoma City Thunder (10) Vzhod:

Miami Heat (7) – Atlanta Hawks (8)

Toronto Raptors (9) – Chicago Bulls (10) Zmagovalec prvega para bo osvojil končno sedmo mesto, poraženec prvega para pa bo ob prednosti domačega igrišča odigral dvoboj za končno osmo mesto proti zmagovalcu drugega para.

Butler proti Youngu

"Brat" Gorana Dragića Jimmy Butler z Miamijem igra za položaj sedmega nosilca na vzhodu. Foto: Reuters Miami, ki je v rednem delu dobil 44 tekem, torej gosti Atlanto, ki jih je zmagala 41. Jimmy Butler (22,9 točke na tekmo) proti Traeju Youngu (26,2 točke na tekmo).

Drugo tekmo večera pa gosti Los Angeles: Lakers so v rednem delu zmagali 43 tekem, Timberwolves pa 42. V zelo izenačeni zahodni konferenci so morali oboji do zadnje tekme rednega dela igrati na visoki ravni. In res, LA je dobil osem od zadnjih desetih tekem, Minnesota pa sedem.

LeBron James bo torej moral pokazati vse svoje mojstrstvo, če želi podaljšati svojo sezono. Odkar igra za Lakerse, ni več dominanten kot nekoč, precej ima tudi težav s poškodbami. To sezono je odigral 55 tekem in imel povprečje 28,9 točke, 8,3 skoka in 6,8 asistence na tekmo. Timbervolwes bodo igrali brez Rudyja Goberta. Klub ga je za to tekmo sam suspendiral, potem ko se je na zadnji s pestmi lotil soigralca Kyla Andersona.

Liga NBA, 11. april: