Se Dragić vrača v Miami ali Chicago?

V ligi NBA bomo v noči na soboto dobili še dva zadnja udeleženca končnice. V play-inu se bodo za položaj osmega nosilca pomerili Chicago Bulls in Miami Heat ter Oklahoma City Thunder in Minnesota Timberwolves.

S kom bodo v prvem krogu končnice igrali Goran Dragić in soigralci iz Milwaukee Bucks, ki so bili po rednem delu sezone prvi v vzhodni konferenci? Z eno od prejšnjih dveh Dragićevih ekip. Za položaj osmega nosilca na Vzhodu ob 1.00 igrajo Miami Heat in Chicago Bulls. Na eni strani Bam Adebayo in Jimmy Butler, na drugi Nikola Vučević in Zach LeVine. Oboji so osvojili šest od zadnjih 10 tekem. Miami je v rednem delu zmagal na 44 tekmah, Chicago pa 40.

Na nasprotnika v prvem krogu končnice čaka tudi Vlatko Čančar. Z Denver Nuggets so bili namreč prvi v zahodni konferenci. Njihov nasprotnik bo boljši iz obračuna play-ina med ekipo Oklahomo City Thunder (40 zmag) in Minnesoto Timberwolves (42 zmag). V boljši formi so trenutno košarkarji iz Minneapolisa, ki so zmagali na sedmih od zadnjih desetih tekem (Oklahoma le na štirih).

Liga NBA, pari 1. kroga končnice:



Zahod:

Denver Nuggets (1) – Minnesota Timberwolves/Oklahoma City Thunder (8)

Memphis Grizzlies (2) – Los Angeles Lakers (7)

Sacramento Kings (3) – Golden State Warriors (6)

Phoenix Suns (4) – Los Angeles Clippers (5)



Vzhod:

Milwaukee Bucks (1) – Miami Heat/Chicago Bulls (8)

Boston Celtics (2) – Atlanta Hawks (7)

Philadelphia 76ers (3) – Brooklyn Nets (6)

Cleveland Cavaliers (4) – New York Knicks (5)

Že v soboto nato sledijo prve štiri tekme prvega kroga končnice. Prva ob prijaznem terminu za evropske ljubitelje košarke, saj Brooklyn Nets pri Philadelphia 76ers gostujejo ob 19.00 po srednjeevropskem času. Milwaukee in Denver bosta prvo tekmo končnice igrala v noči na ponedeljek

Liga NBA, 14. april: