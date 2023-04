Luka Dončić v vlogi, ki si je zagotovo ni želel

Košarkarje v ligi NBA loči le še dober dan od začetka končnice lige NBA in boja za tako želeno končno lovoriko. V ospredju bosta tudi oba kluba slovenskih košarkarjev, Denver Vlatka Čančarja in Milwaukee Gorana Dragića, ki, glede na predstave v rednem delu, zagotovo spadata v ožji krog favoritov za končni uspeh.

Čeprav bosta v ligi NBA šele danes oziroma po slovenskem času v noči na soboto znani zadnji dve ekipi, ki se bosta uvrstili v končnico, pa bo šlo v ligi NBA že v soboto zvečer (19.00) zares, ko bodo kot prvi v končnici na parket stopili košarkarji Philadelphie in Brooklyna. Čeprav se je Luka Dončić z Dallas Mavericks že poslovil od sezone, potem ko je prvič po letu 2019 ostal brez končnice, in je medtem že pripotoval v domovino ter bo dogajanje čez lužo spremljal le preko TV-ekrana, pa vrnitve domov zagotovo še nekaj časa ne načrtujeta Goran Dragić in Vlatko Čančar. Oba sta si namreč z ekipama v rednem delu zastavila najvišje cilje za to sezono in se z Milwaukeejem in Denverjem zagotovo uvrščata med klube, ki veljajo za glavne favorite za končni uspeh.

Dragić, ki je šele v začetku marca postal član Milwaukee Bucks, je osredotočen na želeni cilj, ki mu v karieri še manjka – šampionski prstan. Čeprav je bil slovenski izkušeni košarkar leta 2020 v mehurčku v Orlandu že v finalu in je naslov že čutil na blazinicah svojih prstov, pa se je zgodba nato odvila v drugo smer, Dragić pa je po poškodbi stopala ostal prikovan na rezervno klop, na koncu pa je ostal praznih rok, čeprav je bil v tistem času eden izmed vodilnih členov takrat odličnega Miamija. Dragić je v zadnjih letih skušal priložnost za uspehe najti pri Torontu, Brooklynu in Chicagu, a se mu nobena od njegovih namer ni posrečila.

Bo Goran Dragić v jeseni svoje kariere k svoji bogati zbirki uspehov dodal še enega? Foto: Reuters

Je pa 36-letni slovenski košarkar novo odlično priložnost dočakal pri Milwaukeeju, kjer v jeseni svoje kariere upa, da se mu bodo zvezde tokrat poklopile, četudi sam najverjetneje ne bo povsem v prvem načrtu. Bucks so v rednem delu sezone kraljevali v vzhodni konferenci, na 82 tekmah so zabeležili 58 zmag oziroma zmago več od drugega Bostona ter štiri več od tretje Philadelphie. Milwaukee se je naslova nazadnje veselil leta 2021, lani pa se je njegova pot končala v polfinalu vzhoda, ko je bil s 4:3 v zmagah boljši Boston.

Zdaj Milwaukee, ki poleg Bostona velja za enega izmed glavnih favoritov za konferenčni naslov, kot prvi nosilec po rednem delu še čaka na nasprotnika v prvem krogu končnice. Ta bo znan po zadnjem obračunu play-ina med Miamijem in Chicagom. V vsakem primeru tako Ljubljančana čaka obračun z eno izmed njegovih nekdanjih ekip. Lahko se torej zgodi, da se bo Dragić v prvem krogu končnice srečal s svojimi nekdanjimi soigralci, od katerih se je poslovil šele konec februarja, ali pa ga čaka srečanje proti moštvu, ki mu je v NBA-karieri dalo največ in kjer si je čez lužo ustvaril tudi dom. Karkoli že, Gogiju tako zagotovo ne bo manjkalo motiva za dokazovanje.

Vlatko Čančar bo čakal na nove minute za dokazovanje pri Denverju. Foto: Reuters

V pričakovanju tudi Čančar

V negotovosti glede nasprotnikov v končnici pa je še vedno tudi Vlatko Čančar, ki je z Denverjem v rednem delu kraljeval na vrhu zahodne konference. Nuggets so na koncu zbrali 53 zmag in 29 porazov oziroma dva uspeha več od drugega Memphisa. Čančar je v rednem delu na parketu v povprečju preživel 14,8 minute na srečanje, na vsako priložnost pa bo 26-letnik čakal tudi v drugem delu sezone. Lani se je pot Denverja končala v prvem krogu končnice, ko so bili s 4:1 v zmagah boljši kasnejši prvaki Golden State Warriors. Tokrat so pri Denverju odločeni, da se njihova pot ne bo končala tako zgodaj, sploh zaradi tega, ker Nuggets v svojih vitrinah še nimajo šampionskega prstana. Nasprotnik Nuggetsov v prvem krogu bo boljši iz para Minnesote Timberwolves in Oklahome City Thunder.

Phoenix je s prihodom Duranta (vsaj za zdaj) zadel v polno. Foto: Reuters

Dogajanje v končnici lige NBA je vedno težko napovedati, toda letošnja različica je še posebej nenavadna, zlasti v zahodni konferenci, kjer nobeni ekipi ni uspelo doseči 0,650 odstotka zmag prvič po sezoni 1978/79, ko sta bila finalista tistega leta Washington Bullets in Seattle SuperSonics.

Po mnenju NBA strokovnjakov je eden glavnih razlogov, da je dogajanje na zahodu obrnil na glavo nenaden prihod Kevina Duranta v Arizono, saj so njegovi Phoenix Suns, ko je na parketu ameriški zvezdnik, še brez poraza. Kljub dejstvu, da je Phoenix končal sezono z razmerjem 45-37 (0,500 odstotka), pa so Suns ekspresno postali eden izmed glavnih favoritov za letošnjo osvojitev trofeje Larryja O'Briena. Nobenega dvoma sicer ni, da so bili Denver, Memphis in Sacramento stabilnejši klubi vso sezono, toda končnice lige NBA so že večkrat pokazale, da so ves čas možna presenečenja. Ob tem je zanimiv tudi podatek, da imajo na zahodu od "All-Star premora" najboljši izkupiček branilci naslova Golden State Warriors, Los Angeles Lakers in že prej omenjeni Suns.

Kljub vročemu dogajanju pa stavnice v ligi NBA v večini največ možnosti za končni uspeh pripisujejo Dragićevemu Milwaukeeju, pred Bostonom, Phoenixom in Golden Statom. Denver je na večini športnih stavnic okoli petega ali šestega mesta, a tako kot vsako leto bomo končni odgovor dobili šele na parketu.

Liga NBA, pari končnice: Zahod:

Denver Nuggets (1) – Minnesota Timberwolves/Oklahoma City Thunder (8)

Memphis Grizzlies (2) – Los Angeles Lakers (7)

Sacramento Kings (3) – Golden State Warriors (6)

Phoenix Suns (4) – Los Angeles Clippers (5) Vzhod:

Milwaukee Bucks (1) – Miami Heat/Chicago Bulls (8)

Boston Celtics (2) – Atlanta Hawks (7)

Philadelphia 76ers (3) – Brooklyn Nets (6)

Cleveland Cavaliers (4) – New York Knicks (5)

