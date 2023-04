Brez prostora za spodrsljaj

V ligi NBA se bo v noči na četrtek nadaljeval play-in za uvrstitev v končnico. Na delu bodo ekipe, ki so v rednem delu lige na zahodu in vzhodu osvojile deveto oziroma deseto mesto, ki je še vodilo v play-in. Ta položaj je dolgo časa napadal tudi Dallas z Luko Dončićem, ki pa se mu na koncu ni izšlo. Za nujno zmago za ohranitev upov za končnico se bosta na zahodu udarila Oklahoma in New Orleans, na vzhodu pa Chicago in Toronto.