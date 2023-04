Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Šestindvajsetletni Američan Mikal Bridges iz Brooklyn Nets je edini košarkar lige NBA, ki je v rednem delu sezone zbral 83 nastopov. To je mogoče, ker je prestopil iz Phoenix Suns v Brooklyn Nets in sta obe ekipi odigrali različno število tekem. Sicer pa Bridges za zdaj v karieri še ni izpustil niti ene tekme; ta čas je pri številki 391.

Liga NBA je danes objavila, da le deset košarkarjev v rednem delu prvenstva ni izpustilo niti ene tekme, med njimi ni nobenega od trojice Slovencev. Rekorder pa je Bridges.

Ob tem je liga tudi objavila, da je v sezoni 2022/23 dosegla rekordnih 791 razprodanih tekem rednega dela; pred tem je bila rekordna sezona 2018/19 s 760. Rekorden je bil tudi povprečen obisk tekem z 18.077 gledalci na tekmo.

Tekme si je ogledalo rekordnih 22.234.502 navijačev, tudi zasedenost dvoran je bila najvišja v zgodovini doslej, kar 97-odstotna.

Končnica prvenstva NBA, ki se bo začela v torek, bo minila brez prvega slovenskega zvezdnika onkraj luže Luke Dončića in njegove ekipe Dallas Mavericks. Medtem pa so Milwaukee Bucks Gorana Dragića s 70,7-odstotno učinkovitostjo najboljša ekipa rednega dela lige, Denver Nuggets z Vlatkom Čančarjem pa so zasedli prvo mesto na zahodu.

