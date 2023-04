Memphis ima kralja obrambe v ligi NBA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Center Brook Lopez iz ekipe Milwaukee Bucks, soigralec Gorana Dragića, je bil drugi (309 točk, 31 prvih mest), tretji pa Evan Mobley (Cleveland Cavaliers, 101 točka).

Jackson ml. je postal drugi najmlajši s to nagrado po Dwightu Howardu leta 2009. V povprečju je na tekmo dosegel 18,6 točke, 6,8 skoka, podajo in ukradeno žogo. Memphis je bila tretja najboljša obrambna ekipa lige in je končala na drugem mestu rednega dela na zahodu NBA. V uvodnem krogu končnice se Grizzlies merijo z Los Angeles Lakers, na prvi tekmi pa niso izkoristili prednosti domačega igrišča, za še slabšo voljo pa je poskrbela poškodba prvega zvezdnika ekipe Jaja Moranta.

Njegov oče Jaren Jackson je prav tako igral v ligi NBA, v 13 sezonah je prišel do šampionskega prstana, ko je z ekipo San Antonio Spurs osvojil naslov prvaka leta 1999. Mati Terri Jackson je izvršna direktorica sindikata poklicnih košarkaric WNBPA.