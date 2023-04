Legendarni Slovenec brez dlake na jeziku o izključitvi Nike Barič

Pred tednom dni je slovensko športno javnost dodobra razburkalo dogajanje v slovenski ženski košarkarski reprezentanci, ki jo sredi junija čaka začetek domačega evropskega prvenstva. A tega bo Slovenija, kot vse kaže, dočakala brez dolgoletne kapetanke in ene izmed nosilk igre slovenske reprezentance Nike Barič, ki je bila pred kratkim izključena iz reprezentance. Grški strokovnjak na slovenski klopi Georgios Dikaiulakos je namreč sprejel odločitev, da Baričeva ni več članica slovenske ženske košarkarske reprezentance. "Pred dnevi smo na družbenih omrežjih lahko zasledili komentar članice naše ženske članske reprezentance. Ne želim ga ponavljati, a želim poudariti naslednje. Deljenje družbe in ekipe z govorjenjem o tujcih in domačih je lahko sila nevarno in nas spominja na neke druge, bolj temne čase zgodovine. Ob tem, da je večina članov naše reprezentance 'tujcev' v nekem drugem okolju, kjer se srčno trudijo svoji ekipi prinesti čim boljši rezultat," je takrat za KZS dejal selektor.

Peter Vilfan je prepričan, da se da celotno zadevo še rešiti. Foto: Ana Kovač

Na dogajanje se je kmalu zatem odzvala tudi 30-letna košarkarica, ki je pojasnila svojo plat zgodbe in med drugim povedala, da "z objavo na družbenih omrežjih nikakor ni imela v mislih delitve na domače in tujce". "Še najmanj sem se s to objavo želela vračati v temne čase naše zgodovine," je zapisala Baričeva.

Dogajanje je vzbudilo ogromno polemik in vprašanj, svoje mišljenje pa je zdaj izrazil tudi legendarni slovenski košarkar Peter Vilfan, ki je med drugim zapisal, da vsem trem vpletenim stranem priporoča, da naredijo korak nazaj, sedejo za isto mizo in dosežejo dogovor, ki bo dober za vse. Ob tem je dejal: "V primeru, da vpleteni potrebujejo mediatorja, sem jim seveda na voljo. V svoji več kot dvajsetletni karieri sem imel kar nekaj podobnih 'nesporazumov'. Ker pač nisem hotel, znal ali zmogel biti tiho."