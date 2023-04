Dragić: Dekleta si zaslužijo enako podporo kot mi fantje

Danes, natanko dva meseca pred začetkom ženskega košarkarskega evropskega prvenstva, ki bo med 15. in 25. junijem v Ljubljani in Tel Avivu, se bo začela uradna prodaja vstopnic. Prve bodo na voljo ob 12.15, že od 15 evrov naprej bodo na voljo na vseh prodajnih mestih Eventima in Petrola, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije. Goran Dragić ob tem sporoča, da si tudi dekleta zaslužijo enako podporo kot fantje. "Nenazadnje v svoji odrasli dobi v večini družin podpirajo tri vogale hiše, zato jih je potrebno spodbujati in z obiskom nagraditi tudi času njihove uspešne športne kariere," pravi Dragić, ki je eden od ambasadorjev prvenstva.