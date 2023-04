Selektor izbral 15 igralk, brez preobrata v zadevi Barič

Slovenske košarkarice bodo prihajajočo sredo v Ljubljani začele misijo EuroBasket 2023. Strokovni štab reprezentance na čelu s selektorjem Georgiosom Dikaioulakosom je na seznam reprezentančnih kandidatk uvrstil 15 košarkaric. Sprva bodo sicer vadile v okrnjeni zasedbi, saj je nekaj igralk po naporni klubski sezoni dobilo več odmora. Slovenke bodo na junijskem evropskem prvenstvu v Stožicah igrale v skupini C skupaj z Nemčijo, Veliko Britanijo in Francijo.

Na selektorjevem seznamu so Tina Cvijanovič, Blaža Čeh, Lea Debeljak, Zala Friškovec, Hana Ivanuša, Tina Jakovina, Mojca Jelenc, Gala Debeljak, Aleksandra Krošelj, Eva Lisec, Teja Oblak, Eva Rupnik, Maruša Seničar, Ajša Sivka, Zala Šrot.

Georgios Dikaioulakos Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Misija, ki jo v zadnjih dveh letih tako nestrpno pričakujemo, je končno pred nami. Vsi člani reprezentance komaj čakamo začetek priprav na EuroBasket. Veseli me, da imajo reprezentantke za seboj dobro klubsko sezono in bodo reprezentančno akcijo pričakale v dobri formi," sporoča selektor. "Nekaj uvodnih dni še ne bomo vadili v polni zasedbi, saj nekatere igralke potrebujejo malo dodatnega počitka, a že v drugi cikel bomo zakorakali celostni. Upam, da ostanemo zdravi in s polno vnemo še naprej gradimo filozofijo ekipe in naše igre."

Z nekajdnevno zamudo bo v Ljubljano prispel tudi selektor, ki ga v prihodnjih dneh čaka finalna serija italijanskega prvenstva, odsotna pa bo tudi pomočnica Styliani Kaltsidou. Edina novinka je osemnajstletna Hana Ivanuša, v aktualni sezoni najboljša strelka in skakalka ljubljanske Ježice. V izbrano vrsto se je vrnila Eva Komplet, ki je slovenski dres nosila na 28 uradnih tekmah. Zdaj bo zraven v vlogi fizioterapevtke.