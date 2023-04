Nesterović zaupa selektorju: Tudi Nika Barič se mora pogledati v ogledalo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S prvo težavo se je ženska reprezentanca srečala že v preteklih dneh. Odločitev grškega selektorja na klopi Slovenije Georgiosa Dikaiulakosa, da se odpove eni najboljših reprezentantk Baričevi, je sprožila precej prahu v košarkarski javnosti.

Nesterović je v pogovoru ocenil, da celo preveč prahu. Potrdil je veliko kakovost Baričeve, a izpostavil, da si grški strokovnjak želi zgraditi homogeno ekipo. Objava, ki je privedla do izključitve Baričeve iz reprezentance, pa je po njegovih besedah le vrh ledene gore.

"Celo Cristiano Ronaldo je bil nezaželen"

"Vedeti je treba, da je bila ta zadnja izjava Nike Barič le vrh ledene gore. Pred tem se je dogajalo veliko, kar je bilo skrito očem javnosti. Tudi ona se mora pogledati v ogledalo in razčistiti določene stvari," je dejal nekdanji reprezentant in prvak v ligi NBA v sezoni 2005/06.

Foto: Sportida

Kot je dejal, glede kakovosti Baričeve ni dvoma. "Nihče Niki ne oporeka zaslug in dosežkov. Ona je najtrofejnejša slovenska košarkarica v zgodovini in brez dvoma ena od igralk, ki so najbolj zaslužne, da bo Slovenija letos četrtič zapored igrala na eurobasketu."

A na drugi strani je po njegovem mnenju pomembna predvsem ekipa. "Selektor želi imeti v ekipi 12 igralk, ki bodo najbolje delovale kot ekipa. Ne želimo se mešati v njegovo delo, nenazadnje je on strokovnjak na svojem področju, ta konec tedna so ga na zaključnem turnirju evrolige izbrali za najboljšega klubskega trenerja sezone, zato mu moramo zaupati."

O uspehih v športu ne odloča le individualna kakovost, je izpostavil Nesterović. "Poglejmo na primer Cristiana Ronalda. Bolje je fizično pripravljen kot velika večina igralcev v Evropi, a ga nihče ni želel v svoji ekipi, zato si je moral kruh poiskati na drugi celini," je pojasnil generalni sekretar KZS.

"Osebno menim, da se je dvignilo preveč prahu okoli te odločitve. Treba je zaupati selektorju, predvsem pa podpreti igralke in jim stati ob strani. Košarkarice se bodo zbrale čez tri tedne in imajo pred seboj najpomembnejšo reprezentančno akcijo v karieri," je še ocenil.