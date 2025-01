Po Celju je nekdanja kapetanka slovenske reprezentance Nika Barič v Evroligi igrala za Spartak iz Moskve, UMMC Ekaterinburg, Dynamo iz Kurska in nazadnje za poljskega prvaka Polkowice. Z ekipo Ekaterinburga je kot edina Slovenka doslej trikrat osvojila naslov prvakinje v Evroligi (2016, 2018, 2019). Fiba jo je leta 2010 izbrala za najboljšo mlado igralko Evrope, leta 2012 pa je bila kot prva izbrana na naboru ameriške profesionalne lige WNBA (Minnesota Lynx – 2. krog).

Vesela je, da bo združila moči s trenerjem Damirjem Grgićem. Foto: Sportida

"Iz osebnih razlogov sem se letos odločila, da si po 13 zaporednih sezonah igranja na najvišji evropski ravni vzamem leto dni premora, kar zadeva igranje v tujini. Celje je klub, kjer sem košarkarsko in osebnostno dozorela in iz katerega sem leta 2011 prestopila v takratnega evropskega prvaka. Tudi ko sem bila na tujem, sem se pred vsako sezono in med vsakim odmorom rada vračala na treninge v knežje mesto. Odločitev, da v drugem delu letošnje sezone s svojimi izkušnjami pomagam številnim mladim košarkaricam Cinkarne, ki so šele dobro na začetku svoje poti, ni bila težka. Izjemno sem vesela tudi dejstva, da bom po nekaj letih spet združila moči s trenerjem Damirjem Grgićem, ki ima največ zaslug za moje dosedanje dosežke v karieri," je ob vrnitvi povedala Nika.