Slovenski selektor prvič spregovoril o zadevi Nika Barič

Le še dober mesec dni loči slovensko žensko košarkarsko izbrano vrsto do začetka domačega Eurobasketa. A bolj kot omenjeni dogodek je v zadnjih tednih športne strani slovenskih medijev polnila izključitev Nike Barič iz reprezentance. Grški strokovnjak na slovenski klopi Georgios Dikaioulakos je namreč pred mesecem dni sprejel odločitev, da Nika Barič ni več članica slovenske ženske košarkarske reprezentance. "Pred dnevi smo na družbenih omrežjih lahko zasledili komentar članice naše ženske članske reprezentance. Ne želim ga ponavljati, a želim poudariti naslednje. Deljenje družbe in ekipe z govorjenjem o tujcih in domačih je lahko sila nevarno in nas spominja na neke druge, bolj temne čase zgodovine. Ob tem, da je večina članov naše reprezentance 'tujcev' v nekem drugem okolju, kjer se srčno trudijo svoji ekipi prinesti čim boljši rezultat," je takrat za KZS dejal selektor.

"In to velja tudi za osebo, ki je napisala ta sramotni komentar. V našem športu ni skrivnost, da je največja vrednost in osnova uspešnega delovanja spoštovanje med vsemi člani ekipe. A če ne spoštuješ svojih soigralk, trenerjev in preostalega štaba reprezentance, kar je bilo na žalost opazno tudi v zadnji reprezentančni akciji, ti hrbet hitro obrnejo tudi navijači," je takrat še povedal Dikaioulakos, ob tem pa so ga povsem podprli tudi na Košarkarski zvezi Slovenije.

Nike Barič ne bo na Eurobasketu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Baričeva je tako po objavi slike nekdanjega selektorja Damirja Grgića z lovorikami in pripisom "Take trenerje mamo "ZNALCI" pa tujce podpisujejo!!!!"ostala brez vpoklica v reprezentanco, omenjeni dogodek pa je v slovenski športni javnosti dvignil ogromno prahu. Prvič po omenjenem dogodku je ob prihodu v Slovenijo ob začetku priprav spregovoril tudi grški strokovnjak na slovenski klopi, ki pa je pod omenjeno dogajanje že potegnil črto.

"Vsi vedo, kaj se je zgodilo, mislim, da smo oziroma sta obe strani povedali tisto, kar je bilo potrebno, zdaj pa želim biti osredotočen predvsem na delo z reprezentanco in 15 deklet, ki se bo borilo za dres z državnim grbom," je bil redkobeseden Dikaioulakos, ki je prepričan, da omenjeno dogajanje ne bo negativno vplivalo na ostale reprezentantke. "Kot sem videl do zdaj, se ni nič spremenilo, vzdušje je dobro. Ne želim več govoriti o tej situaciji, zdaj moramo biti osredotočeni le na nas in naše delo," je še pristavil Grk.

Eva Lisec se bo reprezentanci pridružila v petek. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Vesel sem, da smo se spet zbrali. Vesel sem, da so dekleta z veseljem spet prišla v reprezentanco, da trenirajo z nasmehom in dobro voljo. Hkrati so lačna uspeha in pripravljena na trdo delo ter so željna igranja za svojo reprezentanco," je ob zboru sicer povedal Dikaioulakos, ki bo konec tedna v izbrani vrsti pozdravil še dve nosilki igre Evo Lisec in kapetanko Tejo Oblak, ki sta po napornih sezonah dobili nekaj več časa za oddih. Trenutno tako pod stoženskimi žarometi svojo formo pili predvsem mlajša generacija slovenskih košarkaric, ki je željna dokazovanja.

"Nekatere igralke imajo še težave s poškodbami po napornih sezonah, nekatera manjkajo, zato smo nekaj zamenjav našli v mlajših igralkah, ki so željne dokazovanja. To je nova generacija in nova kri, ki bo v nekaj letih nosilna sila reprezentance. Verjamem, da je to dobra priložnost tako za njih kot za nas," je prepričan Dikaioulakos, ki na prvenstvu ne bo mogel računati na poškodovano Marušo Seničar. Namesto nje je strokovni štab v ekipo vpoklical najboljšo skakalko kranjskega Triglava Laro Kozino Bubnič, ki je ob Hani Ivanuši druga novinka v reprezentanci.

Maruša Seničar ima težave s poškodbo kolena. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vprašanje naturalizirane igralke

Vse do zbora reprezentantk je v zraku viselo tudi vprašanje, kdo bo zapolnil, če bo, mesto naturalizirane igralke. Shante Evans je dve leti nazaj dokončno zaprla poglavje s slovensko reprezentanco, pri KZS pa so v preteklosti večkrat zatrdili, da je proces iskanja nove tuje moči v polnem teku in da bo v Stožicah dekletom najverjetneje pomagala tudi ena izmed ameriških košarkaric. A zadeva se je nato močno zapletla.

"Do zdaj nam je njen agent obljubljal, da bo igrala na evropskem prvenstvu. Zdaj se je odločila, da si želi znova preizkusiti v WNBA, tako da še ne vemo, kako bo. Verjetno je na prvenstvu ne bo, a tega še ne moremo trditi z gotovostjo. Te stvari niso več odvisne od nas, torej mene ali Košarkarske zveze Slovenije, temveč od nje. Morala bi biti že tu z nami, pa se je v zadnjem trenutku odločila, da želi še enkrat poskusiti v WNBA," je dejal slovenski selektor, ki bo skupaj s strokovnim štabom na dokončno odločitev Američanke počakal še približno petnajst dni.

Slovenija bo 15. junija odigrala prvo tekmo na evropskem prvenstvu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"V primeru, da je ne bo bomo morali taktično spremeniti veliko stvari. Zagotovo bodo nastopile nekatere težave, tudi ostala dekleta bodo morala prispevati še več energije v določenih aspektih igre," je še pristavil Grk, ki se je zatem obrnil tudi proti prihajajočemu velikemu tekmovanju.

"Največji pritisk je tisti, ki ga ustvarjam sam. Zaradi tega, ker bo evropsko prvenstvo na domačih tleh ga ne čutim nič več kot sicer. Največji pritisk je to, da vsak opravi svoje delo kot najbolje zna, verjamem, da se bodo stvari odvile kot je najboljše za nas. Nikoli si ne nalagam rezultatskih pritiskov, želim si, da bomo najboljša verzija naše ekipe na vsakem naslednjem treningu in tekmi. Evropsko prvenstvo je še predaleč, da bi lahko govorili o tem, kam lahko posežemo. Tu so še zunanji dejavniki in poškodbe, tako da so te stvari nehvaležne za napovedovati. Zato mi je pomembno le to, da smo na vsakem naslednjem treningu boljši od zadnjega," je še sklenil Dikaioulakos.

Seznam slovenske ženske košarkarske reprezentance: Tina Cvijanovič, Blaža Čeh, Lea Debeljak, Zala Friškovec, Hana Ivanuša, Tina Jakovina, Mojca Jelenc, Lara Kozina Bubnič, Gala Kramžar, Aleksandra Krošelj, Eva Lisec, Teja Oblak, Eva Rupnik, Ajša Sivka in Zala Šrot.

