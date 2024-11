V Celju svečano odprli muzej in hram slavnih ženske klubske košarke

V dvorani Gimnazije Celje Center so nocoj slavnostno odprli muzej in Hall of Fame Ženskega košarkarskega kluba (ŽKK) Cinkarna Celje. V hram slavnih je klub ob svoji 30-letnici uvrstil 40 nekdanjih igralk, ki so zaznamovale njegovo zgodovino v zadnjih 30 letih.

Med njimi so nekdanje in sedanje slovenske reprezentantke, kot so Teja Oblak, Daliborka Jokić, Eva Lisec, Maja Erkič in Nika Barič. Slednja uvrstitev v hram slavnih vidi predvsem kot vzpodbudo za številne mlade igralke.

"Lepo je, da stene krasijo slike igralk, ki so zaznamovale zgodovino celjske ženske košarke. Mislim, da lahko to mlajše igralke zelo motivira ob želji, da si tudi same želijo igrati na zelo visoki ravni," je za dejala Barič. Izmed tujih igralk velja izpostaviti Hrvatico Ivano Dojkić, ki je letos z ekipo New York Liberty osvojila naslov lige WNBA.

Zbrane so nagovorili tudi ugledni gostje, med katerimi so izstopali predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Franjo Bobinac, celjski župan Matija Kovač, članica uprave Cinkarne Celje Nikolaja Podgoršek Selič in predsednik kluba Borut Kop.

"Vsaka izmed igralk, ki je uvrščena v Hall of Fame, je prispevala svoj delček v mozaiku uspehov našega kluba. Res je, da je 40 igralk velika številka. Mislim, da bi bilo zelo nepošteno, če bi katero izmed igralk, ki danes igrajo v evroligi, evropskem pokalu ali WNBA, spregledali," je o razlogih za številčnost celjskega hrama slavnih dejal Kop.

Bobinac želi, da bomo te igralke videli na OI 2028

Franjo Bobinac. Foto: www.alesfevzer.com Predsednik OKS Bobinac je ob tem svečanem dogodku izrazil željo, da bi nekatere izmed sedanjih in nekdanjih igralk čez štiri leta gledali tudi na olimpijskih igrah v Los Angelesu.

"Mislim, da je slovenski športni model izjemen. Imamo stroko in infrastrukturo, ki jo nadgrajujemo s podporo ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Klubi delujejo zelo dobro. OKS si kot krovna organizacija slovenskega športa vseskozi prizadeva za vzgojo trenerjev in pomaga financirati priprave športnikov, da lahko izkoristijo ves svoj potencial. Verjamem, da si bodo nekatere izmed teh igralk kmalu priigrale olimpijsko vozovnico in bomo tudi košarkarice lahko spremljali na olimpijskih igrah," je bil glede prihodnosti slovenske ženske košarke optimističen Bobinac.

Nadaljnjo finančno podporo celjskemu športu je obljubil tudi celjski župan Kovač, ki je poudaril pomen lokalne skupnosti za šport v času, ko sponzorska sredstva usihajo, medtem ko stroški naraščajo.

Po omenjenem dogodku je sledila še tekma 1. kroga lige Waba med Cinkarno Celje in beograjskim Partizanom.