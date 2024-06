Romana Jelenc je prva okrepitev dvajsetkratnih državnih prvakinj v košarki iz knežjega mesta, Cinkarne Celje, za sezono 2024/25. Mlajša sestra Mojce Jelenc v Celje prihaja iz škofjeloškega Domela, za katerega je v lanskem članskem državnem prvenstvu odigrala 19 tekem in na njih v povprečju dosegala 8,9 točke na tekmo, so sporočili iz kluba.

Jelenc, 192 cm visoka mladenka, ki igra na položaju krila, je v letih 2022 in 2023 s slovensko kadetsko reprezentanco nastopila na evropskih prvenstvih divizije A, letos poleti pa jo s slovensko mladinsko reprezentanco do 18 let v Matosinhosu na Portugalskem čaka nastop na evropskem mladinskem prvenstvu A divizije. Jelenc bo šolanje nadaljevala na prvi celjski gimnaziji.

"To je korak naprej na moji športni poti, saj gre za klub z izjemno tradicijo in kakovostnim delom. Pripravljena sem na trdo delo in dokazovanje. Verjamem, da bom v novi sredini pridobila veliko novih znanj in izkušenj, sama pa se bom potrudila, da bom v naslednjih letih dala čim večji doprinos k uspehom kluba," je za spletno stran kluba dejala Jelenc.

"Skušali ji bomo ponuditi najboljše možne pogoje"

"Naša filozofija glede iskanja okrepitev je znana in nespremenjena že vrsto let. Pred vsako sezono na predlog stroke nove okrepitve najprej iščemo med najbolj nadarjenimi mladimi slovenskimi košarkaricami. Veseli smo, da je Romana sprejela naše povabilo in nov izziv na svoji športni poti. Skušali ji bomo ponuditi najboljše možne pogoje, da v prihodnjih letih čim bolj napreduje in skuša slediti svojim športnim in osebnostnim ciljem," je poudaril predsednik Celja Borut Kop.