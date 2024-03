Celjanke do novega velikega uspeha

Košarkarice Cinkarne Celje so v Podgorici napisale novo uspešno zgodbo v ligi Waba. Celjanke so pod vodstvom Damirja Grgića postale prva ekipa s tremi zaporednimi naslovi prvakinj lige, potem ko so v finalu zaključnega turnirja slavile proti najboljši ekipi rednega dela sezone Budućnosti Bemax s 64:59, potem ko so nadoknadile 14 točk zaostanka.