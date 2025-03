Košarkašice Celja bo še naprej vodil Damir Grgić

Ženski košarkarski klub Cinkarna Celje je z dolgoletnim trenerjem članske ekipe Damirjem Grgićem podpisal novo dveletno pogodbo, je sporočila ekipa iz knežjega mesta. Grgić bo zasedbo serijskih državnih prvakinj vodil tudi v sezonah 2025/26 in 2026/27.

Grgić se je celjskemu klubu pridružil leta 2007. Prvi sezoni je vodil mlajše selekcije ter bil pomočnik trenerja članic Željka Ciglarja. Zadnjih 16 sezon vodi člansko zasedbo, s katero je v tem obdobju osvojil kar 30 članskih lovorik, štiri naslove prvakinj regionalne lige Waba, 13 naslovov državnih prvakinj in 13 naslovov pokalnih prvakinj. Je najuspešnejši trener v zgodovini ženske lige aba in tudi edini, ki mu je to tekmovanje uspelo osvojiti trikrat zapored.

Podpisal se je tudi pod veliko večino največjih uspehov različnih slovenskih reprezentančnih selekcij. Kot prvi trener je žensko člansko reprezentanco popeljal na evropsko prvenstvo leta 2017 na Češko, kjer je ekipa osvojila 14. mesto. Kasneje je Slovenijo vodil tudi na evropskih prvenstvih v Srbiji leta 2019 za deseto mesto ter v Franciji leta 2021, ko je bila ekipa deseta. Z reprezentanco do 20 let je na evropskem prvenstvu 2017 na Portugalskem osvojil srebrno odličje, z mladinsko izbrano vrsto pa je na evropskih prvenstvih divizije A osvojil četrto in peto mesto.