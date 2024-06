Leticia Soares okrepila Celjanke

Soares je prvi del prejšnje sezone preživela pri portugalskem prvoligašu Ferragudu, kjer je v povprečju dosegala 14,3 točke in 5,8 skokov na tekmo, v drugem delu pa je z Benfico postala pokalna in državna prvakinja Portugalske. Na finalnem turnirju je bila izbrana za najkoristnejšo igralko.

Trenutno z brazilskim klubom SESI Araraquara igra polfinale brazilskega državnega prvenstva, prejšnji konec tedna pa je z njim postala južnoameriška klubska prvakinja, kjer je na zaključnem turnirju v povprečju dosegla 9,5 točke in 12 skokov.

Brazilka je v ameriški študentski ligi NCAA diplomirala na univerzi San Diego, svojo evropsko pot pa je začela pri portugalskem prvoligašu Gdessi Barreiro. Od leta 2012 je del brazilskih reprezentanc.

Grgić iskal okrepitev na poziciji centra

"Vesela sem, da prihajam v klub z zmagovalno mentaliteto in izjemno tradicijo. Rojakinji Thayna Silva in Isabela Ramona sta mi o celjskem klubu govorili v superlativih, zato je bila odločitev za prihod v serijskega slovenskega prvaka še toliko lažja. V prihodnji sezoni bom skušala prispevati svoj maksimalen delež k novih uspehom kluba. Zelo se že veselim, da spoznam nove soigralke, trenerje in navijače," je ob podpisu dejala Soares.

"Po odhodu Mojce Jelenc in Niyah Becker smo iskali okrepitev na pozicijah pod košem. Vrzel bomo zapolnili s prihodom Brazilke, ki je v najboljših košarkarskih letih, že ima evropske izkušnje in lahko igra na več igralnih mestih. Po podatkih, ki smo jih dobili gre za zelo pozitivno in kvalitetno osebo in košarkarico. Verjamem, da se bo v Celju dobro počutila ter da bo na igrišču našim mladim dekletom v izdatno pomoč," pa je dodal trener Damir Grgić.