Slovenski reprezentanci brez vozovnice za EP

Slovenke, ki so na zadnji tekmi s 16:7 premagale Izraelke, so kvalifikacije končale na tretjem mestu v skupini in tako zgrešile boj za zadnjo vstopnico za evropsko prvenstvo. Za to sta se namreč borili drugouvrščeni ekipi iz obeh skupin.

Med strelke so se znova vpisale vse slovenske košarkarice. Največ točk je k zmagi prispevala Yeisy Alexandra Perez (sedem točk), sledila ji je Manca Vrečer (štiri točke), Mia Žekš je dodala tri, Lara Kozina Bubnič pa dve točki.

Slovenci so se v nedeljo pomerili z Nemčijo in na koncu morali premoč priznati nasprotnikom. Turnir so zaključili na četrtem mestu in kvalifikacije prav tako končali pred vrati evropskega prvenstva, kamor so vodila prva tri mesta. Na zadnji tekmi sta po pet točk nabrala Milorad Sedlarević in Jure Ličen, k temu pa je štiri točke dodal Jakob Strel.

Evropsko prvenstvo bo septembra potekalo na Danskem.