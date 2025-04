Lea Bartelme je v šestih sezonah v dresu Celja osvojila tri naslove regionalne lige Waba, pet pokalnih lovorik in štiri naslove v državnem prvenstvu. Petega bo skupaj s soigralkami lovila letos, prva tekma finalne serije proti Triglavu je na sporedu to sredo.

Bila je tudi najkoristnejša igralka lige Waba leta 2024 in članica najboljše peterke zaključnega turnirja v zadnjih dveh sezonah. Kot kapetanka je slovensko reprezentanco do 18 let popeljala do naslova evropskih prvakinj leta 2023, kjer je bila izbrana tudi v najboljšo peterko prvenstva. Lani je z reprezentanco do 20 let na evropskem prvenstvu osvojila peto mesto, prav tako pa postala članica članske reprezentance.

Še dijakinja 1. gimnazije v Celju je zaradi odločitve v ligo NCAA letošnje sodelovanje na naboru lige WNBA prestavila na poznejše obdobje, ob koncu kariere v univerzitetni ligi. Univerza Maryland, prvakinja lige leta 2006, je na zaključnih turnirjih lige NCAA igrala petkrat, 15-krat se je veselila naslova v svoji konferenci.

"Ko sem se pred šestimi leti pridružila celjskemu klubu, sem sprejela eno najboljših življenjskih odločitev. Vesela sem, da sem lahko delala v tako ambicioznem okolju. Celje je žarišče razvoja mladih igralk, mnogim izmed njih se od tukaj odpre pot v svet. Menim, da sem pripravljena na naslednji korak, zato sem se odločila, da sprejmem ponudbo univerze Maryland. Verjamem, da je to odlično okolje za moj nadaljnji napredek in košarkarski razvoj," je dejala 19-letna košarkarica in se zahvalila svojemu dosedanjemu klubu.

"Ko je Lea s strani več najbolj prestižnih univerz iz lige NCAA dobila izjemne ponudbe, smo vse strani hitro našle skupen jezik in Lee seveda nismo želeli ovirati na njeni nadaljnji poti. Kljub temu, da je stara komaj 19 let, je v našem klubu v zadnjih šestih letih pustila izjemen pečat in je ena najbolj zaslužnih za naše odlične rezultate na domači in mednarodni sceni," je dejal predsednik kluba Borut Kop.