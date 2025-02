Cinkarna Celje lani z 80-odstotnim skokom dobička

Kot so v današnji objavi na spletni strani Ljubljanske borze zapisali v Cinkarni Celje, ki jo vodi Aleš Skok, so v drugem četrtletju 2024 zaznali rast povpraševanja. To so pripisali predvsem napovedi uvedbe začasnih protidampinških ukrepov, ki so evropske kupce spodbudili k preučitvi svojih nabavnih strategij.

Okrepili prodajo na trg EU

"Začasni ukrepi, ki so veljali od sredine prejšnjega leta, so bili z začetkom letošnjega leta nadomeščeni s stalnimi. Ti se razlikujejo po metodologiji, saj so tarife namesto relativnih zdaj določene kot absolutni zneski. Poleg tega je bil iz ukrepov izvzet tip pigmenta, ki se uporablja v tiskarskih barvah. Vpliv teh sprememb na tržne razmere bo bolj razviden v prihodnjih četrtletjih," so utemeljili. Prodajo na trg EU so v celotnem lanskem letu posledično okrepili za 21 odstotkov.

Na drugi strani je prodaja na trge bivše Jugoslavije zaradi slabše prodaje praškastih lakov in zmanjšane konkurenčnosti pri prodaji titanovega dioksida upadla za 21 odstotkov. Prodaja na domačem trgu je bila zaradi manjšega povpraševanja po praškastih lakih in zaprtja PE Metalurgije slabša za osem odstotkov. Skupna prodaja na trge tretjih držav je medtem ob nižji prodaji pigmenta na trge Bližnjega vzhoda nazadovala za 10 odstotkov.

Kot so še pojasnili v družbi, so lani za investicije, nabavo osnovnih sredstev in nadomestne opreme porabili 14,3 milijona evrov. "Vlagamo v programe, ki kažejo potencial rasti. Z investicijami v proizvodnji sledimo predvsem ciljem zniževanja operativnih stroškov, zagotavljanja rentabilnega obsega količinske proizvodnje, doseganju višje kakovosti, zakonodajne skladnosti in energetske vzdržnosti," so pojasnili.

Manj zaposlenih in petletna strategija

V Cinkarni, ki je konec lanskega leta zaposlovala 717 ljudi, 25 manj kot leto prej in 58 manj kot konec leta 2023, so navedli še, da z razvojno dejavnostjo sledijo strategiji za petletno obdobje in da so razvojne aktivnosti izvajali glede na zaznane priložnosti, trende in pričakovanja kupcev.

"V podjetju izvajamo več medsebojno povezanih projektov, s katerimi celovito obvladujemo prostorska in okoljska tveganja," so dodali. Med njimi so izpostavili projekt alternativne dobave vode, uskladitev prostorskih aktov na napravi za zapolnjevanje rdeče sadre Za Travnik, sanacijski poseg na odlagališču nenevarnih odpadkov Bukovžlak in zagotavljanje stabilnosti pregradnih teles.