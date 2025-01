Poslovni rezultati niso presenečenje

Prihodki od prodaje družbe, ki je del skupine Vaider Group, so lani po prvih izračunih znašali 62 milijonov evrov, kar je 32 odstotkov manj kot leta 2023. Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je bil s 13 milijoni evrov v medletni primerjavi nižji za 60 odstotkov, so po skupščini sporočili iz Steklarne Hrastnik.

Leta 2023 so čisti prihodki od prodaje znašali 90 milijonov evrov, čisti dobiček družbe pa je bil 20,4 milijona evrov. Realizirani dobiček iz poslovanja pred amortizacijo je v letu 2023 znašal 33,3 milijona evrov, je zapisano v septembra objavljenem revidiranem letnem poročilu Steklarne Hrastnik.

"Poslovni rezultati leta 2024 ne predstavljajo presenečenja, saj je družba v močno spremenjenih zunanjih okoliščinah (predvsem padcu povpraševanja na ključnih evropskih trgih), že ob koncu leta 2023 sprejela potrebne ukrepe za optimizacijo proizvodnje in stabilizacijo poslovanja," so v današnjem sporočilu za javnost zapisali pri Steklarni Hrastnik.

S Fazarincem sporazumna prekinitev pogodbe

Skupščina družbe je obenem obravnavala in potrdila sporazumno prekinitev pogodbe z dozdajšnjim generalnim direktorjem družbe Matevžem Fazarincem. Kot razlog so navedli razhajanja v pogledih na strategijo nadaljnjega razvoja hrastniške steklarne. Fazarinc je vodenje družbe prevzel julija lani.

Vodenje družbe bo začasno prevzel Peter Čas, ki je družbo že vodil v obdobju od leta 2017 do julija 2024.

"Čeprav nekje od pomladi lani opažamo postopno krepitev povpraševanja, je to še daleč od ravni iz leta 2022 ali 2023, čemur je tudi prilagojena proizvodnja steklarne," je o obravnavanih predhodnih poslovnih rezultatih dejal Čas. Steklarna po njegovih besedah trenutno obratuje na približno od 65 do 70 odstotkih proizvodnih zmogljivosti, ob znanih napovedih pa bo tako ostalo tudi v večjem delu leta 2025.

Kljub temu v Steklarni Hrastnik ne izvajajo programov odpuščanja ali večjega zmanjševanja zaposlenih, saj se zavedajo pomena ohranitve čim več trenutnih delovnih mest v Hrastniku.

"Bodo pa zato potrebni nadaljnji kratkoročni in bolj odločni ukrepi v racionalizaciji in optimizaciji procesov ter proizvodnje, med drugim tudi čim hitrejši razvoj novih proizvodnih programov in začetek njihove proizvodnje," je poudaril Čas in dodal, da bo to njegova ključna prioriteta ob začasnem prevzemu vodenja družbe.

Skupščina je sprejela sklep o takojšnji izvedbi mednarodnega kadrovskega postopka za imenovanje novega generalnega direktorja družbe. Kot so navedli v steklarni, se Čas za ponovni polni mandat ne namerava potegovati ter se bo po imenovanju novega generalnega direktorja s polnimi pooblastili znova posvetil svetovalni funkciji in strateškemu razvoju na ravni skupine Vaider.