Nova hibridna steklarska peč za veliko manjši ogljični odtis

Med prednostmi, ki jih z novo pečjo pričakujejo v Steklarni Hrastnik, sta možnost uporabe čiste električne energije namesto fosilnih goriv in več kot pol manjša poraba zemeljskega plina glede na najboljše ostale razpoložljive tehnologije – vse to ob ohranjanju vrhunske kakovosti stekla.

V Steklarni Hrastnik, članici skupine Vaider, ocenjujejo, da bo celo do 40 odstotkov energije za delovanje nove peči električne, kar od štirikrat do osemkrat presega trenutne standarde v panogi. To v naslednjih desetih letih predstavlja več kot sto tisoč ton izpustov ogljikovega dioksida – količina, ki jo 20 tisoč zasavskih gospodinjstev ustvari v celem letu.

Tesna trajnostna povezava z lokalnim okoljem

Nova hibridna peč v Hrastniku je do zdaj edini projekt v Sloveniji, za katerega sredstva prispeva Sklad Evropske unije za inovacije – tri petine celotne naložbe, vredne 3,73 milijona evrov. Skupaj s krajevno proizvodnjo energije iz obnovljivih virov bo povezana v hibridni sistem za shranjevanje energije, kar bo dodaten prispevek zelenemu prehodu. Koordinator projekta BEAR napoveduje, da bo razvoj do leta 2027 omogočil nadaljnjo elektrofikacijo.

Generalni direktor Steklarne Hrastnik Matevž Fazarinc Foto: Steklarna Hrastnik

V Steklarni Hrastnik so v zadnjih treh letih pomembno zmanjšali ogljične izpuste s prehodom na stoodstotno nabavo čiste električne energije, čemur zagotovo prispeva močna okrepitev lastnih fotovoltaičnih zmogljivosti. Tudi pri taljenju stekla uvajajo nove trajnostne tehnologije, je povedal generalni direktor Steklarne Hrastnik Matevž Fazarinc ter napovedal okrepitev lokalnega pridobivanja energije in spodbude pri vzpostavitvi energetskih skupnosti za še več energetske neodvisnosti in odpornosti.

Ambiciozni trajnostni načrti

Svojo trajnostno vizijo, kjer združujejo tradicijo in inovacije, so predstavili v svojem trajnostnem manifestu. Mejniki so ambiciozni: 30 odstotkov manj skupnih emisij ogljikovega dioksida do leta 2025, zmanjšanje na polovico glede na danes do leta 2030 in ničelne neto emisije v okviru globalne kampanje "Race to Zero" (dirka do nič) do leta 2050.

Izvršni direktor skupine Vaider Peter Čas Foto: Steklarna Hrastnik

"Naša vizija je na novo opredeliti prihodnost steklarstva," je povedal izvršni direktor skupine Vaider Peter Čas. Steklarna Hrastnik je začela obratovati leta 1860 in danes izdelujejo tehnično najzahtevnejše izdelke iz enega izmed najčistejših stekel na svetu, ki je povsem brez težkih kovin. Njihova dejavnost obsega celo pot, od ideje in oblikovanja prek razvoja, proizvodnje steklenih izdelkov in grafičnega dizajna za dekoracijo do izvedbe in logistike. Proizvajajo tako izdelke lastne blagovne znamke Hrastnik1860 in tiste po naročilu, njihovo kakovost pa potrjujejo mednarodna priznanja tako za oblikovanje in ustvarjalnost kot tudi za trajnost.