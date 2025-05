Spar se je tako pridružil Lidlu in Mercatorju, ki prav tako v svojih mobilnih aplikacijah omogočata prejemanje digitalnih računov za opravljene nakupe.

Posodobljena aplikacija med drugim prinaša tudi elektronsko kartico zvestobe, e-kupone in letake, podatke o trgovinah in odpiralnem času, tudi z navodili za prihod do trgovine, osebno prilagojene ponudbe in digitalni nakupovalni listek, ki jih lahko sočasno pregledujejo, dopolnjujejo in uporabljajo vsi člani gospodinjstva.

Digitalni račun je le ena izmed novih in posodobljenih funkcij mobilne aplikacije Spar Plus. Foto: Spar Slovenija

Brezpapirno, pregledno in okolju prijazno

Prejem digitalnega računa je treba aktivirati v mobilni aplikaciji, po aktivaciji pa na blagajnah ne bo več tiskanja papirnatega računa. Digitalni račun se v aplikacijo naloži v obliki datoteke PDF, med drugim pa ga je mogoče deliti po različnih komunikacijskih kanalih in tako tudi poskrbeti za njegovo trajno shrambo.

V aplikaciji se namreč digitalni računi hranijo sedem let, izbrane račune pa je mogoče označiti kot priljubljene in jih tako najti še hitreje. V Sparu ocenjujejo, da bi lahko ob predpostavki, da vsi uporabniki aplikacije Spar Plus vklopijo prejem digitalnega računa, vsak mesec prihranili 2,5 tone papirja, kar je 30 ton letno.